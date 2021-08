Elena Revuelta y María Buenadicha rescatan la memoria de Luis Sánchez Brito con su propuesta teatral para el Espacio Cultural El Secadero

En este mes de agosto, Elena Revuelta y María Buenadicha se encuentran inmersas en los ensayos de su propuesta teatral ‘La tangente de lo imposible’, uno de los cuatro proyectos escénicos elegidos en el Laboratorio Artístico de Creación e Investigación del Espacio Cultural El Secadero de Los Llanos de Aridane, y que tiene como objetivo recuperar la memoria de Luis Sánchez Brito, autor canario residente en la isla de La Palma la mayor parte de su vida, llegando incluso a ser cronista oficial de Tazacorte hasta su fallecimiento, se informa en nota de prensa.

Autor con una interesantísima colección de relatos y cuentos de gran calidad literaria, llenos de imágenes y palabras de lo más insólitas, disparates poéticos cargados de una imaginación poderosa y llena de ternura.

Para la creación de este espectáculo, ambas artistas se han propuesto investigar en profundidad la figura y biografía del autor, así como su creación literaria y artística, con el objetivo de llevar a escena la esencia de su obra. En estos momentos están realizando el trabajo de una manera multidisciplinar, combinando narración oral con teatro gestual y corporal, desarrollando también ambientes sonoros y musicales, inspirándose en su obra. Jugando además con el papel como parte plástica, tanto en el vestuario como en la escenografía, ya que la papiroflexia fue uno de los juegos que practicaba Luis, a la vez que una de sus inspiraciones a la hora de contar historias.

“A veces es necesario salirse por la tangente, especialmente cuando todo se hace imposible, y Luis, cierto día, redactando un informe, se salió por la tangente. Las máquinas de escribir y calcular se trasmutaron en animalitos de La Caldera, los aburridos escritos se volvieron divertidas papirolas, las actas y burocracias cobraron vida, voló con ellas a Galandar y allí cinceló esculturas de humo, cosió el arcoíris y aprendió a domar el tiempo. Y en la vida real, comenzó a regalar como loco pajaritas de papel”, describen.

Y es que sabía que "la fantasía no es el velo que oculta la realidad; es la realidad el velo, que impide ver la fantasía".

“Luis creó un mundo nuevo, un universo ficticio, un lugar lleno de detalles y características propias que denominó Galandar. En este escenario es donde desarrolla parte de sus historias más surrealistas y creativas. Ambas artistas desean recrear este lugar con la iluminación y con una escenografía de papel. Para ello han estado sumergiéndose en sus historias, navegando en sus barcos de papel y confeccionando pajaritas con las palabras de Luis”, apuntan.

“El mundo de Galandar es un espacio abierto a las posibilidades. También un lugar donde todo puede suceder. Es el mundo de los prodigios, con sus crisis y sus épocas oscuras, a las que finalmente regresa la luz”, añaden.

Otra faceta que están trabajando de Luis, es la es escritor de cuentos más costumbristas, aunque siempre con una parte fantástica, recreando habitantes de la Villa de Tazacorte, pero también animales de La Caldera con características y sentimientos humanos.

María Buenadicha (Ávila, 1979), obtiene la licenciatura en Psicología en la Universidad de Salamanca en 2003. En 2005 comienza su formación en narración oral y teatro con diversos narradores profesionales y compañías de teatro como Farm in the cave, Odin Theater, Workcenter of Jerzy Grotowsky and Tomas Richards, entre otros, perfeccionando así la técnica escénica, corporal y vocal.

Desde 2005 hasta la actualidad, trabaja como narradora oral y colabora en diversos proyectos creativos para bibliotecas, teatros y espacios culturales, en solitario y también con otras compañeras narradora y actrices.

Elena Revuelta (Madrid, 1973), se formó en el Centro de Tecnología del Espectáculo (CTE), en 1995, donde se especializó como técnica en Vestuario Teatral y Maquinaria Escénica, Decorados y Utillería. Hasta 2004 trabajó como diseñadora, realizadora de vestuario y sastra para diversas compañías.

Después reorientó su actividad laboral hacia la creación, el espectáculo y las actividades de animación a la lectura, contando en Madrid de Cuentos, Maratón de los Cuentos de Guadalajara, Encuentros TE VEO, Feria del Libro de Santa Cruz de La Sierra de Bolivia, Festival de la Palabra de Garafía, Palabras al Vuelo en Lanzarote, Noche de los Cuentos de San Cristóbal de La Laguna o Festival Verano de Cuento de El Sauzal (Tenerife).

La concejala de Cultura de Los Llanos de Aridane, Charo González, explicó que “como a tantas personas que en un momento u otro nos cruzamos en su vida, Luis Sánchez Brito también me regaló una pajarita de papel que durante un tiempo permaneció al lado de mi ordenador. Pero no fue hasta que María Buenadicha me habló de su particular mundo de Galandar que descubrí esa otra faceta, aparte de la de cronista y caricaturista. Espero que este proyecto acerque su figura y su mundo a escolares y familias no solo de la isla, y que la beca concedida a través de estos laboratorios contribuya a ello".

El 21 de agosto, a las 20.00 horas, llevarán a escena el resultado de esta residencia artística en el Espacio Cultural El Secadero. Para quienes deseen conocer en profundidad el mundo de Luis Sánchez Brito, podrán reservar entrada enviando email a eventosculturales@aridane.org (aforo limitado y obligatoriedad de mascarilla quirúrgica o FFP2).