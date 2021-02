El Paso impulsa un proyecto para recuperar el cultivo del almendro

El Ayuntamiento de El Paso, conjuntamente con la Agencia de Extensión Agraria del Cabildo Insular de La Palma y la Reserva de la Biosfera, vienen trabajando en un proyecto donde la prioridad es la recuperación del almendro, y para ello se pretende estimular a los vecinos para que los planten. Desde la agencia insular, se dará asesoramiento y se realizarán valoraciones de la adecuación de los terrenos o de su viabilidad dependiendo de varios condicionantes del suelo, se informa en nota de prensa.

El cultivo de la almendra en El Paso ha formado parte del paisaje agrícola prácticamente desde la conquista, aunque no es hasta el siglo XIX que se extiende el cultivo, alcanzado su mayor apogeo durante mediados del siglo XX. A partir de esta fecha el cultivo ha ido perdiendo relevancia, debido principalmente a la pérdida de mercados externos que tenía consolidados. Esto supone una gran pérdida de superficie cultivada, relegándose a zonas marginales donde otros cultivos más rentables no pueden competir en rusticidad y con una intervención mínima por parte del agricultor. Todo ello supone una productividad muy baja y por tanto el detrimento económico que acelera el abandono de este cultivo tan tradicional y preciado.

Son varias las circunstancias que avalan la recuperación del cultivo del almendro en la isla de La Palma, entre las que podemos destacar el aumento de la riqueza paisajística y el atractivo turístico, la posibilidad de diversificar la agricultura en las medianías altas, el aumento del consumo que está experimentando la almendra a nivel global y local, el escaso aporte de recursos hídricos que requiere el cultivo, la necesidad actual de tener que importar variedades extranjeras para cubrir la demanda local en la repostería tradicional, etc.

Las principales problemáticas actuales del cultivo se deben tanto a circunstancias económicas como agronómicas, ya que la práctica totalidad de los almendros existentes son de patrón amargo, lo que conlleva la problemática de emitir sierpes que favorecen la mezcla de almendras dulces con las amargas, provocando una depreciación del producto. Por otro lado, en términos agronómicos, también se ve afectado por varios motivo, entre los que destacan la competencia con otros cultivos aparentemente más rentables como el aguacate, que empieza a ser cultivado en zonas poco propicias y tradicionalmente utilizadas para el cultivo de la almendra, a lo que se le suma el envejecimiento de los árboles sin renovación en cuanto a variedades y patrones se refiere, la falta de cuidado y la presencia de Armillaria mellea (especialmente agresiva sobre patrón de almendro amargo).

El consistorio pasense ha activado una iniciativa en la que pone en valor el proyecto de estudio iniciado por Extensión Agraria hace cuatro años, poniendo en funcionamiento una parcela experimental en la Hacienda del Pino con más de 150 árboles en los que se injertan, sobre patrones fuertes y resistentes, 32 variedades locales adaptadas al clima que se han recuperado de almendreros de toda la isla.

Según el alcalde de El Paso, Sergio Rodíguez, “esta acción es de especial importancia, pues viene a cumplir con uno de los compromisos para nuestro municipio ya que el cultivo de la almendra fue algo tradicional y formó parte de nuestro paisaje. Esto hizo que en épocas pasadas se popularizara la expresión “El Paso, Ciudad de los Almendros”, y no queremos que se pierda. Con el tiempo su olvido, ha supuesto un fuerte deterioro del medio rural, que se manifiesta no sólo en la existencia de innumerables recursos no aprovechados, sino en una degradación paisajística y medioambiental, con este propósito ya podemos disfrutar de la plantación experimental que hemos ubicado en una parte de la Hacienda de El Pino, la que merece su visita y disfrute”.

Para Omar Hernández, concejal de Patrimonio, Turismo y Medio Ambiente, “muchos son los motivos por los que estamos convencidos de esta recuperación, y muchos son los sectores afectados que podrían beneficiarse de estas acciones, entre ellos el de la agricultura, el del turismo o la gastronomía, donde la mayoría de repostería típica insular tiene una base de sus ingredientes con la almendra. No debemos olvidar que es un trabajo lento, puesto que hay que localizar a vecinos que dispongan de terrenos y de voluntad para su atendimiento, riego, podas y recolecta cuando llegue. Un beneficio para todos y donde reforzaremos también desde el punto de vista forestal, donde contribuye como barrera resistente de cara a los incendios forestales y la protección de nuestra población.

El vicepresidente del Cabildo de La Palma y consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca, José Adrián Hernández Montoya, ha valorado el trabajo de investigación desarrollado por la Agencia de Extensión Agraria sobre el almendro para lograr su recuperación y promoción en El Paso, como una vía que permite no solo recuperar este cultivo tradicional, sino también diversificar el sector primario insular. “De ahí que el Cabildo abogue por trabajar conjuntamente con el Ayuntamiento pasense para fortalecer este cultivo, que forma parte de una cultura, un paisaje y, a la vez, representa una oportunidad económica para la agricultura“, añadió.

Para Ernesto Aguiar, director ejecutivo de la Reserva de la Biosfera, “El desarrollo de esta acción tiene que ver con la custodia del territorio, entendiendo ésta como la colaboración entre entidades y particulares para recuperar paisajes, variedades autóctonas y patrimonio rural asociado a los cultivos. En este caso, recuperando el cultivo del almendro en el municipio de El Paso, cultivo con un gran arraigo tradicional, se consigue la recuperación de fincas que se encuentran en situación de abandono, se mejora paisajísticamente el entorno, se reduce el riesgo de incendios forestales y se contribuye a la mitigación al cambio climático.”

El Ayuntamiento de El Paso analiza el gran deterioro de los almendros en el municipio, y ha detectado a través de los especialistas forestales y agrónomos, que las razones por la que esta gran cantidad de almendros se encuentran en estado de senectud parecen responder a una combinación de factores entre coetaeniedad-muerte natural, sequía fisiológica y la plaga del pulgón negro. El pulgón negro de las ramas o Pterochloides persicae es una plaga relativamente de reciente aparición en España en el cultivo del almendro

Enlace a video: https://youtu.be/EikKQJRZeog

Queremos invitar a participar en este proyecto de recuperación a todos aquellos vecinos de El Paso que estén interesados en cultivar almendros, ya sea de una forma extensiva o particular, dotándolos de patrones de almendro gratuitamente (hasta fin de existencia) y ofreciéndoles asesoramiento técnico si fuese preciso. Los interesados deben inscribirse en el siguiente formulario: https://forms.gle/Z7DSteGvnCgRLGVx9