El incendio de Garafía deja al descubierto un variopinto ‘catálogo’ de construcciones ilegales utilizadas como viviendas

El incendio que se desató en el pago de Catela, en Garafía, y que ha sido dado por controlado el pasado martes a las 19.00 horas, ha dejado al descubierto un variopinto catálogo de construcciones ilegales usadas como viviendas que no podrán acogerse a las ayudas del Estado. El alcalde de la localidad, Yeray Rodríguez, ha manifestado a este digital que “desconocemos aún el número de construcciones ilegales que han sido afectadas por el incendio, pero sabemos que hay muchas porque se ha hecho una revisión por algunas áreas”. “Son viviendas que no cumplen con la normativa de materiales de construcción, que carecen de proyecto técnico y que, en muchos casos, se encuentran escondidas o disimuladas”, asegura.

“Hemos visto construcciones con techos cubiertos de picón para que no sean visibles desde el aire, otras de madera debajo de los pinos, yurtas (construcción típica de Mongolia cubiertas de madera o de tela), tipis de los indios americanos (tienda cónica) que estaban siendo utilizadas como viviendas, y en algunos casos incluso para alquilar”, afirma el alcalde, quien precisa que “en Garafía sí se permite la construcción de casas de madera cuando son destinadas a viviendas, pero tienen que contar con un proyecto técnico y la madera debe tener un tratamiento ignífugo, y en este incendio se han salvado del fuego a pesar de que se ha quemado todo alrededor”.

“Las personas que estaban habitando en este tipo de construcciones lo van a tener muy complicado para justificar que eran viviendas, porque no disponen de conexión al agua corriente, no tienen cédula de habitabilidad, no disponen en algunos casos documentos de propiedad y no están registradas”, detalla. “También hemos localizado caravanas que se han quemado y que se ofrecían como alquiler vacacional o viviendas provisionales, o incluso una guagua en Las Tricias que era la vivienda de una persona desde hacía varios años”, señala Yeray Rodríguez.

Estas construcciones ilegales, aunque se encuentran dispersas por todo el municipio, se concentran principalmente en Los Lomitos, El Colmenero, Las Tricias o Cueva de Agua. Las personas que las habitan proceden de otros países, de la península e incluso de la propia isla, ha indicado el alcalde.

Una vez que se ha dado por controlado el incendio, muchas de estas personas han vuelto a la zona en la que residían. “Las que estaban pasando una temporada en estas construcciones supongo que se habrán desplazado a otros lugares”, dice el primer edil norteño.

En cuanto a las viviendas afectadas por el incendio y que sí cumplen con la normativa, Rodríguez explicó que “estamos haciendo el recuento de las casas legales, segundas viviendas, viviendas vacacionales, cuartos de apero, pajeros y todos los inmuebles que sí están registrados”. “Como no podemos acceder a todos los terrenos, porque algunos están cerrados con cadenas o tienen vallas, no sabemos los daños que hay, y pedimos a los vecinos que pasen por el Ayuntamiento lo antes posible para comunicarnos los daños que han sufrido y poder empezar a partir de la próxima semana a hacer valoraciones y tramitar las ayudas estatales”.

“En el caso de las casas que tienen seguro, aunque este no cubre los incendios forestales ni otras catástrofes naturales, sí se agilizan mucho los trámites porque ya cuentan con una valoración del inmueble o de la finca; si es un perito del seguro el que valora los daños es mucho más rápido que si lo hace el Ayuntamiento, que solo cuenta con un técnico y tiene que ir casa por casa”, apunta.

El Consejo Regulador de Vinos también hará una valoración de los daños en las fincas de viñedos.