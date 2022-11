‘Pretopía’ o el peligro que supone el control de la información y las ideas, llega al Circo de Marte

El Teatro Circo de Marte acoge este viernes 2 de diciembre a las 20:30 horas, Pretopía, una obra de la compañía madrileña Ventrículo Veloz que nace a partir de un taller con adolescentes para indagar cuáles son sus preocupaciones y convertirse, de esta manera, en un altavoz de las generaciones que están en desarrollo y que en general son “diana de críticas ante acciones señaladas como irresponsables por quienes controlan sus actos”, comentan desde la compañía.

La obra, del premiado autor José Padilla, que entre otros ha recibido el Premio Ojo Crítico de Teatro de Radio Nacional de España 2013, el Premio Réplica a mejor autoría canaria por su obra Porno Casero y la nominación a Mejor Espectáculo Revelación en los Premios Max con su adaptación de la obra de Oscar Wilde, `La importancia de llamarse Ernesto´, garantizan un espectáculo que no deja indiferente por su crítica aguda y su mensaje revelador.

La obra plantea una serie de cuestiones que no pierden actualidad como: “¿Qué ocurriría si no se pudiera hablar de inclusión, identidad de género, igualdad o salud mental porque esto se considerase propaganda? ¿Qué pasaría si los mensajes lanzados no sólo excluyeran estos asuntos sino que subrayaran mensajes contra la diversidad y favorecieran la desigualdad y la falta de oportunidades?”.

Melissa Hernández, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, ha querido destacar la colaboración entre administraciones y en particular el programa PLATEA, que permite que obras como esta lleguen a Santa Cruz de La Palma con “compañías y autores de tanto prestigio como son Ventrículo Veloz y José Padilla”.

Las entradas, que tendrán un coste de 6 euros, se pueden adquirir en la taquilla del teatro de 11:30 a 13:30 horas y una hora antes del espectáculo y en entrees.es. Pretopía se enmarca en el Programa Estatal de Circulación de Artes Escénicas en Espacios de Entidades Locales, PLATEA.