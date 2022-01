La Palma cumple un mes sin volcán: así va la reconstrucción de la Isla Bonita

Fue el 25 de diciembre cuando el Plan de Emergencia Volcánica de Canarias (Pevolca) dio el mejor de los regalos de Navidad a todos los isleños: puso punto y final a la erupción más devastadora desde que tienen registros en La Palma, la del volcán sin nombre que estalló en la zona de Cabeza de Vaca, en Cumbre Vieja, el 19 de septiembre. Cuando se cumple un mes de ese cambio de capítulo, la conocida como la isla bonita se encuentra sumida en su fase de reconstrucción, con la vista puesta, esencialmente, en la recuperación de las principales carreteras, la retirada de ceniza volcánica, las mediciones de temperaturas en el suelo aún ardiente, el estudio sobre la evolución de la desgasificaciones y la vuelta a los hogares de los evacuados. En definitiva, la vuelta a una nueva "normalidad".

El reto de reconstruir La Palma sin condenarla al turismo masivo

Pese a todo, la isla sigue en situación de alerta, con el semáforo en rojo, ahora por la emisión de gases y la existencia de zonas de exclusión, indica el Cabildo de La Palma.

En esta señalada fecha el Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha elaborado una completa cronología en la que se repasan los hitos del volcán que arrasó miles de hectáreas y sepultó más de 2.000 edificaciones, la mayoría, hogares del Valle de Aridane. "Desde el IGN continuamos en La Palma trabajando en las labores de vigilancia volcánica de Cumbre Vieja", compartieron los expertos en sus redes sociales.

Los mensajes de aliento

En este mes de reconstrucción se han sucedido hechos inesperados, que han dado fuerzas y mucho ánimo a todos los afectados por la erupción, como el mensaje enviado por el papa Francisco, que sorprendió a los palmeros. "Debe ser muy duro ver que tu casa, tu campito se va cubriendo de ceniza y tienes que escapar para salvar tu vida y lo que se pueda. Los acompañé en esos momentos y los sigo acompañando ahora en la reconstrucción", dijo el pontífice en un vídeo.

También se vivió un emocionante homenaje escrito en el cielo de El Paso a los afectados por el volcán por medio centenar de drones que dibujaron las palabras 'Fuerza' y 'La Palma', junto a una silueta de la Isla, para rendir tributo a las personas que la erupción de Cumbre Vieja arrebató casas y tierras. Los cincuenta drones que protagonizaron el espectáculo Átomo estaban sincronizados por una aplicación informática y dibujaron figuras de hasta 100 metros de altura.

El 8 de enero también se vivió un momento muy emocionante gracias al macroconcierto Más fuertes que el volcán, un gran evento benéfico que tuvo lugar en el WiZink Center (Madrid) y en el que artistas de la talla de Raphael, Efecto Pasillo, Fangoria, Serrat, Kiko Veneno, Love of Lesbian, Pedro Guerra o la palmera Valeria dieron lo mejor para recaudar fondos para los afectos. Se trató de una maratón de la mejor música hecha en España que se pudo disfrutar gracias a RTVE y que llenó de esperanza a los canarios.

Pero si ha habido un mensaje de optimismo en estos primeros días, ese es el que ha lanzado la propia naturaleza: desde que se anunció el fin de la erupción, se ha reportado el rebrote de varios pinos canarios afectados por las coladas y las cenizas.

La recuperación de las carreteras y edificaciones

La recuperación de las comunicaciones se ha convertido en el principal objetivo para los organismos públicos: ayuntamientos, cabildo y Gobierno de España, en cuanto a obras se refiere. "Si no recuperamos las infraestructuras viarias, no se recuperará la normalidad en La Palma, por eso es básico que todas las administraciones nos coordinemos, como estamos haciendo, para empezar a diseñar la reconstrucción de las carreteras afectadas por el volcán", afirmó el consejero e Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis. Y en eso se han estado empleando en los últimos 31 días, un esfuerzo que comienza a dar sus frutos.

Fue el pasado 17 de enero cuando se abrió por fin la nueva vía que conectará de manera más rápida y segura la zona costera de Puerto Naos y La Bombilla con Las Manchas de Abajo y de ahí con el resto de la Isla a través de la LP-2. La Consejería ha ejecutado esta obra de manera urgente tras arrasar la erupción volcánica la conexión viaria habitual con la parte norte de Los Llanos de Aridane a través de la LP-213.

No es la única obra. El día 20, por ejemplo, la Consejería de Infraestructuras del Cabildo de La Palma inició las obras de recuperación del camino de San Isidro, en el municipio de Villa y Puerto de Tazacorte, para posibilitar el acceso a cultivos de plátanos y unas cuarenta viviendas que quedaron incomunicadas en su momento por las coladas del volcán. Esta intervención consistirá en abrir una vía de 200 metros por encima de las coladas para permitir un acceso provisional a las zonas que a día de hoy se encuentran aisladas

También en este primer mes de reconstrucción, el Consejo de Gobierno ha aprobado un decreto ley autonómico que adopta medidas urgentes en materia urbanística para la reparación de los daños ocasionados por la erupción, con el fin de que las personas que hayan perdido sus viviendas puedan proceder a la reconstrucción de otras. El documento cuenta con la conformidad de los tres ayuntamientos afectados: Los Llanos de Aridane, El Paso y Tazacorte, además del Cabildo Insular de La Palma. Esta normativa, tiene como último objetivo la reconstrucción de inmuebles destinados a vivienda y además su rehabilitación, un paso fundamental para poder avanzar en la reconstrucción de los barrios afectados.

La retirada de ceniza volcánica y la vuelta a casa

La vuelta a casa de los palmeros desalojados por el volcán se ha convertido también en una prioridad en esta primera fase de la reconstrucción. Previamente, los agentes de protección civil y los expertos han ido casa por casa evaluando si ya es idóneo el retorno.

En estos días son frecuentes en los medios de comunicación las imágenes de alegría por reencontrarse con el hogar, imágenes que contrastan con las que se emitieron al inicio de la erupción, cuando todo era angustia y tristeza.

Se cuentan por miles los vecinos que ya han podido volver. Los últimos, los 800 evacuados de Las Manchas, Las Norias y otros cinco barrios al sur de la colada del nuevo volcán, de los más castigados por la caída de ceniza.

Este motivo ha frenado la recuperación de la normalidad para muchos isleños. De hecho, son pocos los que se atreven a hablar de la vuelta definitiva a sus viviendas, ya que a las grandes cantidades de material acumulado en la calzada, parques y exteriores de las estructuras, se suma la falta de suministro de agua, que estará restablecido a finales de mes, según declaraciones del presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández Zapata.

José Miguel es uno de los vecinos de Las Manchas que ha vuelto a su casa. "Tengo que agradecer la colaboración de las administraciones, que nos ha facilitado agua para realizar labores de limpieza a través de los bomberos que me la están trayendo", explicó José Miguel. "También me han ayudado a retirar cenizas, sin ellos el tejado de mi casa no hubiera aguantado".

En cuanto a los cortes de agua, el Consejo Insular de Aguas de La Palma trabaja para recuperar este preciado elemento en las zonas del Valle que se han visto afectadas por las coladas. En concreto, el consejero del Área, Carlos Cabrera, apuntó que se realizarán diversas actuaciones que permitan devolver el servicio de agua a las viviendas de las zonas de Jedey y Las Manchas, así como a la costa del Valle de Aridane.

Las ayudas para los palmeros

El Gobierno de Canarias ha cifrado esta semana en 227 millones de euros las ayudas entregadas y diversas acciones desarrolladas en la isla de La Palma para atender a las personas, físicas y jurídicas, afectadas por la erupción.

En su último informe actualizado este lunes, el ejecutivo canario concreta que el registro único de afectados ha recibido 4.508 solicitudes, ha iniciado 4.086 expedientes (93,54%), de los que hay firmados 3.282 (75,14%) y otros 804 (19,68%) están en tramitación.

En cuanto a las ayudas y acciones desarrolladas, concreta que en materia de vivienda y alojamiento provisional se han dedicado 102,3 millones, entre ellos, 9,8 para la compra de 104 pisos, 7,1 para 120 viviendas prefabricadas y 2 millones para el alojamiento en hoteles.

En el capítulo de emergencia social y empleo contabiliza los millones del plan extraordinario de formación y empleo, 1,5 millones de los ayuntamientos para reforzar la asistencia a los damnificados, 200.000 euros del abono de recursos adicionales a perceptores de la PCI y 30.000 euros de apoyo psicológico brindado por profesionales colegiados.

Asimismo, hace referencia a 7 millones de euros recibidos en donaciones por el Cabildo de La Palma (3,5 millones a 1.300 familias), y los ayuntamientos de Los Llanos (2,2 millones a 1.300 familias), El Paso (1,2 millones) y Tazacorte (133.600 euros a 202 familias).

El balance de ayudas también hace mención a 31,13 millones en ayudas al sector platanero (13,5 millones), al ganadero y pesquero (536.000 euros), a empresas (2,44 millones), así como 11,16 millones de abonos del fondo de compensación y 3,5 millones en ayudas de bonificación de la Seguridad Social y apoyo a autónomos.

Finalmente, incluye otros 35,1 millones en el capítulo de varios: 4,7 millones de las desaladoras, 10 del fondo de garantía de riego agrícola, 1,8 del nuevo trazado de vía entre Las Manchas y Puerto Naos, 300.000 euros de la oficina de atención a los afectados, 400.000 del proyecto de participación y escucha comunitaria, 335.386 de los abonos realizados por el consorcio de compensación para vehículos afectados y 15 millones de subvención a la Fundación Canaria Reserva de la Biosfera de La Palma.

Continúan las mediciones

Los expertos del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) y del Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) continúan en sus labores de exploración y estudio de las fracturas y bocas eruptivas que siguen desgasificando y a altas temperaturas.

En imágenes compartidas recientemente, expertos del IGME han analizado una zona que mantiene fumarolas activas, que siguen emitiendo dióxido de azufre en concentraciones superiores a 100 partes por millón (ppm) y desde cuyo suelo se registran temperaturas superiores a los 840ºC. "En el vídeo se ve el interior de la fumarola incandescente, el borde amarillo por las cristalizaciones de azufre y se observa la continuidad lateral de la fractura", explicaron los expertos.

Se reduce la zona de exclusión marítima

Este primer mes sin un volcán activo, se ha reducido el área de exclusión marítima entre el Faro de Las Hoyas y Tazacorte lo que permitirá reactivar la pesca en la zona, informó la Consejería de Administraciones Públicas Justicia y Seguridad en una nota de prensa. Capitanía Marítima ha delimitado en media milla náutica desde la costa entre La Bombilla y San Borondón la nueva zona de exclusión. Las embarcaciones tendrán que pedir permiso a Capitanía Marítima y Pevolca para navegar a menos 200 metros de las fajanas generadas por el volcán, informa por su parte el Ministerio de Transportes en su cuenta de twitter.