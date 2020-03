Ángel Víctor Torres reclama al Gobierno central más material sanitario y los test rápidos

Destaca que Canarias tiene la segunda tasa de hospitalizaciones y fallecidos por cada 100.000 habitantes más baja de España, “datos que invitan a la esperanza, aunque no debemos bajar la guardia”.

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, reclamó hoy al Gobierno central la llegada de más material sanitario y los test rápidos para la detección del coronavirus Covid-19 en las Islas. El presidente hizo estas declaraciones tras participar en la tercera reunión de presidentes autonómicos, celebrada por videoconferencia, con Pedro Sánchez. Ángel Víctor Torres trasladó a Sánchez que la prioridad del Gobierno canario es que todos los profesionales sanitarios y sociosanitarios puedan disponer cuanto antes de todo lo necesario para realizar sus funciones con la seguridad que se requiere, y que a su vez se salvaguarde la salud de los pacientes. Torres destacó que Canarias se encuentra entre las comunidades con las tasas más bajas de hospitalizaciones y fallecidos por cada 100.000 habitantes. En ese sentido, en las Islas se registran 52 contagios, menos de 2 fallecimientos, y casi 20 hospitalizados por cada 100.000 habitantes. En esas estadísticas, la región de Murcia es la que menos casos tiene por cada 100.000 habitantes. Si se contabilizan los pacientes en UCI, sólo Andalucía registra datos más positivos que Canarias. En las Islas hay un promedio de casi 4 personas en UCI, por cada 100.000 habitantes. Para Ángel Víctor Torres son cifras que “invitan a la esperanza, pero no debe hacernos bajar la guardia”, apuntó. No obstante, el presidente afirmó que una vez que lleguen los test rápidos “lograremos tener una radiografía más real de la situación en la que nos encontramos”. El jefe del Ejecutivo canario dijo que hasta ahora se han realizado casi 9.000 test en las Islas, desde que se detectara el primer caso (importado) en La Gomera, a finales de enero. De esos test, se ha detectado un total de 1.125 casos positivos hasta hoy. En cuanto a los recursos, manifestó que actualmente hay 2.391 camas disponibles en los centros sanitarios canarios y cerca de 300 plazas de UCI libres. Para Torres, eso permite “cierto desahogo, por ahora”. El presidente avanzó que en los próximos días llegará más material adquirido por su Gobierno, para lo que se han destinado más de 16 millones de euros. Los pedidos realizados provienen de diferentes países como China o Brasil. Ángel Víctor Torres explicó en la videoconferencia de presidentes que Canarias está soportando unos efectos económicos incalculables debido a que la pandemia ha llegado justo cuando el turismo, “nuestro principal motor económico”, estaba en temporada alta. El presidente de Canarias solicitó, ante las medidas de limitación de las actividades que no son básicas y esenciales anunciadas ayer, que se tenga en cuenta las singularidades de cada territorio, y puso como ejemplo el funcionamiento de los astilleros, la reparación de las plataformas petrolíferas, y otros sectores de producción que se concentran en las Islas. Además, mostró su respaldo al Gobierno de España en sus exigencias en el marco europeo, para que se activen todos los recursos económicos para paliar la crisis sanitaria, social y económica. Al respecto apuntó que “la Unión Europea tiene la oportunidad de demostrar que realmente puede dar una respuesta común para las personas más vulnerables ante una crisis de esta magnitud”. De la misma forma, el presidente canario agregó que solicitó a Sánchez que se conceda a Canarias la mayor liquidez posible, con el uso del superávit autonómico y que las corporaciones locales puedan utilizar sus remanentes para fines sociales, dando cuenta a su vez al Estado de la inversión, que tendrá que estar siempre sujeta a fines relacionados con la emergencia socioeconómica. En este sentido aseguró que ha pedido una respuesta rápida del uso de los fondos económicos y que el Gobierno de Canarias ha ido activando medidas que den respuesta a los desempleados, pymes y autónomos, entre otros colectivos. Además, precisó que se ha recibido más de 15.000 solicitudes de ERTE, y que ya se ha tramitado cerca del 40 por ciento. “La vacuna del confinamiento funciona” El presidente agradeció la dedicación y el esfuerzo de los profesionales que realizan actividades básicas esenciales, así como reconoció que los ciudadanos están comportándose ejemplarmente y respetando las medidas de aislamiento exigidas. En este sentido, señaló que se precisa fuerza mental para continuar con “la mejor vacuna que tenemos: el confinamiento. Que está demostrando su eficacia para reducir la transmisión del virus”. Ángel Víctor Torres apuntó que, ahora, con las medidas más restrictivas que se han aprobado, seremos aún más eficaces. El presidente de Canarias ha terminado su comparecencia recalcando que estamos luchando contra un enemigo poderoso e invisible. El presidente apuntó que ahora mismo “estamos en un momento crucial y que nos esperan dos semanas decisivas. Por eso animó a que la ciudadanía siga siendo disciplinada “porque este partido, del que queda la segunda parte, se lo vamos a ganar al coronavirus”, concluyó.