Antona exige al Gobierno de Sánchez que “de una vez por todas” escuche al sector turístico de Canarias

El portavoz adjunto del Partido Popular y senador por la Comunidad Autónoma de Canarias, Asier Antona, presentará una batería de iniciativas, en la Cámara Alta, para exigir al Gobierno de España, y también a Aena, que realice test a la entrada de los aeropuertos del archipiélago, se informa en nota de prensa. Antona señala que “ahora mismo debemos aunar esfuerzos para salvaguardar la seguridad de todos los canarios y de nuestros visitantes, del sector turístico del archipiélago, así como de nuestra propia economía”.

El senador explica que el Gobierno de Pedro Sánchez “no puede seguir sin dar ningún tipo de respuesta a la situación que viven nuestros aeropuertos, en la que no existe ninguna medida para controlar el virus”, y añade que “incomprensible que el Gobierno de España declare el estado de alarma, en el que se va a limitar la movilidad como un recurso para frenar el virus, pero puedan venir a Canarias turistas sin hacerse el test a su entrada” . Además, le recuerda al Gobierno de España que “este sector lleva meses pidiendo que se hagan estas pruebas, y sostiene que el futuro económico de Canarias está en juego después de conocer esta semana el levantamiento del veto por parte de Reino Unido y Alemania, nuestros principales destinos emisores”. Por todo ello apunta que “ahora más que nunca es imprescindible la realización de esta prueba, porque un repunte de contagios y otra vez la pérdida de turistas en nuestro archipiélago supondría una ruina económica de la que sería casi imposible salir”, asegura Antona.

El portavoz también muestra “su asombro” y crítica “la tomadura de pelo a la que estamos siendo sometidos todos los canarios con este tema, pasándose la responsabilidad de unos a otros, y sin ofrecer una solución eficaz en un momento en el que está en juego el futuro de muchas familias canarias”. Antona señala que “es una irresponsabilidad que nuestros visitantes estén aterrizando en el archipiélago, y nosotros aún no tengamos un protocolo de actuación definido”. Por lo que no duda en señalar que “con esta postura parece estar claro que el Gobierno de España es el verdadero peligro para la situación epidemiológica de Canarias”. Y le recuerda que “es un grito unánime por parte del sector turístico del archipiélago, de los presidentes de cabildos, así como de otras instituciones públicas, que el Gobierno de España blinde la seguridad de los turistas y de los canarios, para no arruinar aún más nuestra economía”.

Por último, el portavoz pide a Sánchez que “deje de ignorar las peticiones de toda Canarias, porque precisamente cada territorio es quién mejor conoce sus necesidades. Y estamos en un momento en el que no podemos permitirnos seguir cometiendo errores, porque el Gobierno de España no sea capaz de escuchar y elaborar una hoja de ruta acorde a las necesidades de cada lugar”.