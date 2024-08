El PP insiste en que se dote de más personal a los servicios del Cabildo de La Palma

El Grupo Popular en el Cabildo de La Palma solicita “firmeza y compromiso en la dotación de personal en ”casi todos los servicios de la Institución“, indica en una nota de prensa. El PP, a través de la consejera Nayra Castro, traslada su preocupación ante ”la paralización de varios servicios del Cabildo por la falta de personal y la tardanza en cubrir o elaborar listas para suplir las vacantes“. Considera que en la institución insular existe una ”considerable ralentización en las nuevas contrataciones“.

“Áreas como la de contratación, infraestructuras, carreteras, medio ambiente, el Hospital de Dolores, el Centro Residencial La Dehesa, entre otras muchas, son las que han solicitado, en el último año, que se amplie su plantilla de personal, dotándolas así de un mayor número de trabajadores para favorecer el correcto funcionamiento. Hasta el momento no se ha hecho nada para solventar esta situación”, asegura Castro. “Servicios como RRHH (Recursos Humanos) se encuentran desabastecidos”, añade.

“Un ejemplo claro de por qué se está dando esta paralización es que, si ir más lejos, no están cubiertas las plazas de técnico de relaciones laborales dentro del servicio de recursos humanos, puestos que son primordiales para el correcto funcionamiento de las contrataciones del Cabildo Insular ya que son esos trabajadores quienes hacen los informes que se necesitan para realizar nuevas contrataciones”. Además, Castro agrega que “se debe dotar de personal aquellas plazas que están creadas por la RPT (Relación de Puestos de Trabajo) y que aún no han sido completadas presupuestariamente; solo quedan 4 meses para que el proceso de estabilización finalice y aún quedan varios procesos que no se han completado, lo que supone que numerosos trabajadores de la casa aún se encuentren en el limbo laboral”.