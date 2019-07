El Love Festival y DSR-Queen ‘conquistan’ la Plaza del Orgullo

El Isla Bonita Love Festival vivía en la noche de este miércoles uno de sus actos más simbólicos y representativos: la reinauguración de la Plaza del Orgullo, en una acción por la conquista del espacio público. De esta manera, la Plaza de España de Los Llanos de Aridane se convertía, por una noche, en el ‘espacio conquistado’ en beneficio de la reivindicación de la diversidad sexual y de género, así como, del respeto absoluto de todos los individuos independientemente de su forma de amar. Miles de personas se dieron cita en Los Llanos de Aridane para “disfrutar del espectáculo más completo e impactante jamás hecho sobre la mítica banda liderada por Freddie Mercury”, asegura la organización.

“Con el beneplácito de la alcaldesa de Los Llanos de Aridane y los poderes que me otorga el Isla Bonita Love Festival queda reinaugurada la Plaza del Orgullo”, manifestaba el consejero de Promoción Económica, Jordi Pérez Camacho, ante los aplausos de los miles de personas que se congregaron en Los Llanos de Aridane para vivir esta fiesta de la diversidad.

Noelia García y Jordi Pérez en el acto de inauguración.

Y llegó el Tributo a Queen…

La Plaza del Orgullo, abarrotada de público, acogió minutos después una de las grandes citas musicales incluidas en la agenda de actos organizados para la cuarta edición del Isla Bonita Love Festival. Dios Salve a la Reina-God Save the Queen, la mejor banda tributo del mundo, ofreció a los asistentes el espectáculo más completo e impactante jamás hecho sobre la mítica banda liderada por Freddie Mercury, en el que DSR-Queen hizo un repaso por todos sus éxitos, dando vida a un show 100% rock.

Y como si del mismísimo Freddie Mercury se tratara, Pablo Padín se metió al público en el bolsillo, con su parecido vocal y físico al cantante de Queen, haciendo que todos sintieran que veían en directo a uno de los grandes mitos mundiales de la música.

No faltó Bohemian Rhapsody, que da nombre a la película de la mítica banda que ha arrasado en los cines en 2018, ni otros de sus clásicos como I Want It All, Somebody To Love, Under Pressure o Radio GaGa. Y minutos mágicos los que se vivieron con los temas We are The Champions o We Will Rock You en los que DSR-Queen se fundió con el público que cantó a coro las conocidas melodías.

Tributo a 'Queen'.

Proyección de la película Bohemian Rhapsody

Horas antes del concierto, cientos de personas se dieron cita en Multicines Millenium para acudir a la proyección de una de las películas más taquilleras del último año: Bohemian Rhapsody.

Este filme realiza un retrato cercano de su líder, Freddie Mercury, cuya imponente presencia y carisma en el escenario contrastaba con una juventud tímida e insegura y una vida adulta de excesos marcada por una terrible enfermedad. Se alza como la celebración del patrimonio musical de un grupo con espíritu de familia, inclasificable y revolucionario que, en la figura de un Mercury como adalid contra los estereotipos de la época, consiguió marcar a varias generaciones.

Proyección de la película 'Bohemian Rhapsody'.

El guion abarca 15 años, desde los orígenes de Queen hasta el concierto de reencuentro que la formación británica dio en el Live Aid de 1985, considerado uno de los mejores de la historia, que sirvió a Mercury para redimirse de dos años oscuros marcados por un bajón creativo y el abuso de drogas y alcohol.

Al término de la misma, DSR-Queen acudió a los multicines donde los asistentes a esta proyección pudieron sacarse fotos con sus ídolos.

Este evento social organizado por Sodepal SAU, es posible gracias al patrocinio del Cabildo Insular de La Palma, Gobierno de Canarias, Ayuntamiento de Tazacorte, Puertos Canarios, Heineken, Binter Canarias, Plátano de Canarias, Iberia Express, CocaCola, Naviera Armas, Cajasiete, Europlátano, Infínity, Spar y CanariasViaja.com.