Arrancan las V Jornadas ‘La Voz de La Mujer’ con un homenaje a las mujeres pasenses

La Asociación Cultural Karmala Cultura pone en marcha en el municipio de El Paso la quinta edición de las Jornadas La Voz de Mujer donde el cine, la literatura, prensa, poesía, música, teatro, talleres, arte, activismo feminista y debate se conforman para dar voz a las mujeres, a las que estuvieron, a las que están y a las que estarán y para ello hoy se presenta un atractivo programa de actividades con dos charlas y un homenaje, se informa en nota de prensa.

La primera charla, El cuerpo y la mente de la mujer después del parto, que tendrá lugar desde las 18:00 horas en la Casa de la Cultura Braulio Martín Hernández, será impartida por Miriam Orellana, matrona desde el año 2012 en el paritorio del Hospital General de La Palma. Se licenció en Enfermería por la Universidad de Cádiz en el año 2007 y desde entonces ha ido ampliando conocimientos dentro de la rama de maternidad. Además, es en la actualidad la vocal para la isla de La Palma de la Asociación Canaria de Matronas y según señala “se cuida mucho a la mujer embarazada tratando el embarazo como una enfermedad que deja de tener sus síntomas después del parto y seguidamente la salud del bebé, pero la maternidad (embarazo, parto y puerperio) no solo es un gran cambio físico, sino también psicológico”, así que incide en que “sean de riesgo o no, debemos tener en cuenta todas las fases por las que pasan las mujeres incluso después del parto que es donde especialmente encuentran incomprensión a lo que les está ocurriendo”.

Tal y como añade Orellana es muy importante “dar a conocer estas realidades, que en la sociedad actual están ocultas por la necesidad de ser perfeccionistas y por haber perdido ese vínculo de tribu donde las mujeres se arropaban en este proceso que ahora sufren en silencio, de forma individual y desconocen la naturalidad de muchos de esos problemas”. Para esta especialista, “hay que dar luz a estos procesos para naturalizarlos, acompañar a las mujeres sin juzgar y ayudarlas comprendiendo su espacio y tiempo”, lo que, a su juicio, “facilitaría mucho la vida de las mujeres madres y es algo que el resto de la sociedad debemos aprender por el bien de la salud futura tanto de la madre como del hijo al no presentarse traumas futuros”.

La mujer como protagonista

Seguidamente, a las 19:00 horas, dará comienzo la Charla Mujer Cíclica impartida por la Bióloga Luisa Cuesta, especializada en reproducción asistida, terapeuta manual y energética, profesora de yoga femenino somático y facilitadora de talleres sobre mujer cíclica y círculos de mujeres. Cuesta indica que “tomar propiedad de nuestro cuerpo, escucharlo, conectarse con nuestra naturaleza y respetar nuestros ciclos es el poder que cada mujer tiene sobre sí misma y que puede utilizar en cualquier ámbito de la vida”. Para esta bióloga “esa sabiduría interior propia nos hace más creativas, proactivas y a eso lo llamo yo empoderamiento, pues una vez que sepamos quiénes somos y cómo funcionamos somos capaces de realizar lo que nos propongamos sin que interfieran las creencias limitantes impuestas por la sociedad”.

Para finalizar la jornada, a las 20:00 horas, tendrá lugar el encuentro Mujer y memoria. Isla de Mujeres, un homenaje a las mujeres de El Paso presentado por Julieta Martín, escritora, periodista y guionista que contará la contribución que las mujeres del municipio han hecho para cambiar el mundo desde su trabajo diario, autenticidad, bondad y sabiduría; son historias de migración, soledad, esfuerzo que nunca han sido contadas y que sin ellas no hubiese sido posible el presente que tenemos hoy.

Respaldo y compromiso

Para la concejala de Servicios Sociales del municipio de El Paso Ángeles Acosta “estas jornadas de La Voz de La Mujer hacen visible la sororidad, el acompañamiento, el valor y el trabajo de muchas mujeres que no tienen voz y es un compromiso y un deber para todas nosotras darles esa voz y espacio de reconocimiento que hasta ahora no han tenido o no se les ha permitido”. La edila destaca que “desde El Paso nos sumamos a esta gran labor de hacer visible lo que hasta ahora era invisible y creemos, además, que todas las administraciones locales debemos unirnos en una apertura mental para romper las barreras que el ámbito rural nos marca y nos han llevado al individualismo”.

Para asistir a las charlas se recomienda puntualidad, el aforo es limitado y se cumplirá con las medidas de seguridad de distancia y uso obligatorios de mascarillas.

La Voz de la Mujer está organizada por la asociación intercultural Karmala Cultura y cuenta con la colaboración del Gobierno de Canarias a través del Instituto Canario de Igualdad, al área de Cultura Canarias Cultura en Red, y a la Viceconsejería de Acción Exterior; así como las instituciones insulares como el Cabildo de La Palma a través de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico y la Consejería de Acción Social, Igualdad y Diversidad; Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane a través del área de Cultura; Ayuntamiento de El Paso a través del área de Cultura y Servicios Sociales; Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, área de Cultura; Ayuntamiento de La Villa de Mazo, área de Juventud y Servicios Sociales; Ayuntamiento de Tijarafe, área de Asuntos Sociales y área de Juventud; Ayuntamiento de Puntagorda, área de Desarrollo Local; y Ayuntamiento de Garafía, área de Servicios Sociales y Cultura.