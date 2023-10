Un impresionante meteoro cruza el cielo de La Palma

El cielo de La Palma ofreció en la apacible y transparente noche de este sábado un instante espectacular. Un impresionante meteoro cruzó la bóveda celeste de la zona este de lsla y el resplandor de su intensa estela iluminó, durante una milésima de segundo, el horizonte. La inédita imagen fue captada desde Montaña La Breña por el reconocido y premiado fotógrafo, especialista en paisaje, David del Rosario.

“Sobre las 11.00 horas estaba haciendo fotografías de la Luna. En principio, no me di cuenta del resplandor, pero cuando volví a casa y descargué el archivo me impresionó la imagen del meteoro”, ha señalado Del Rosario a este periódico.

David del Rosario, natural de Gran Canaria, reside en La Palma desde hace años. Además de un reconocido fotógrafo, es agente de Medio Ambiente del Parque Nacional de La Caldera de Taburiente,

El pasado mes de marzo, con una imagen del nuevo volcán de la Isla en Cumbre Vieja, en la categoría de paisaje, quedó entre los 15 finalistas de los Sony World Photography Awards. Del Rosario explicó que este certamen está considerado como el concurso de fotografía más importante del mundo.