Luis Morera aboga por “construir pequeños núcleos poblacionales donde no se destruya el paisaje creado por el volcán”

El nuevo grupo de opinión ‘La Palma Opina’ ha publicado este fin de semana en las redes sociales su primer foro sobre el futuro de la Isla tras la catástrofe.

El artista Luis Morera defiende "proteger la extraordinaria belleza" creada por el volcán y "aprovechar la oportunidad de que La Palma se ha proyectado en todo el mundo", para atraer visitantes y reconstruir los barrios con una arquitectura integrada en el paisaje, que utilice el basalto y la arena proporcionadas por esta erupción.

El presidente de la asociación de afectados Volcán Cumbre Vieja, Juan Vicente Rodríguez, denuncia la falta de participación ciudadana en las decisiones que están tomando las administraciones públicas, lo que está generando "incertidumbre" en la población damnificada y un uso inadecuado de fondos públicos en algunas inversiones

El arquitecto Chus del Real ve imprescindible contar con la población afectada desde el principio para planificar la reconstrucción y "reinventar" el modelo económico. Su preferencia es apostar por "una arquitectura canaria y por la naturaleza", con un turismo de pequeños establecimientos o viviendas explotados por la propia población local, y analizar posibles nuevos cultivos alternativos al plátano.

El nuevo foro de opinión La Palma Opina ha inaugurado un ciclo de debates telemáticos sobre el futuro de La Palma tras la catastrófica erupción volcánica. En este primer debate han participado el artista palmero Luis Morera, cantante, compositor, pintor y escultor; Juan Vicente Rodríguez, presidente de la asociación de afectados Volcán Cumbre Vieja; y Chus del Real, arquitecto.

El debate se puede ver íntegro en Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=vi23MErH9tY&t=1087s y será colgado también este fin de semana en Facebook, así como algunos fragmentos en Twitter y Youtube.

Los tres intervinientes, con diversos matices, coincidieron en la necesidad de que las decisiones políticas se tomen a partir de procesos participativos con la población afectada, que se concedan las ayudas económicas que permitan a las familias damnificadas rehacer su vida en el valle de Aridane y no se vayan de la isla; y que se planifique de forma adecuada el nuevo espacio creado por el volcán, sin destruir los nuevos valores geológicos pero recuperando el uso residencial y agrario en las zonas donde sea posible.

Luis Morera

El artista Luis Morera afirmó que "la ciudadanía tiene que tener voz para decidir qué queremos hacer con esta isla" y destacó que "el volcán nos ha dado una gran oportunidad que debemos aprovechar, porque ha proyectado la isla en el mundo con su naturaleza".

El cantante palmero cree que los damnificados "deben exigir sin cesar" unas indemnizaciones y ayudas justas, que provengan de la UE y del Gobierno estatal, "porque no piden limosna, sino vida, para que La Palma no se quede vaciada y superar el duelo inhumano".

Dicho esto, pidió que se actúe "sino precipitación" en el nuevo paisaje, para que los geólogos "estudien las maravillas que puede haber creado esta erupción: tubos, jameos, dunas volcánicas... de una belleza extraordinaria" que no se deben destruir, aunque a corto plazo se tracen, eso sí, carreteras imprescindibles para las comunicaciones.

A partir de ahí, "hay que estudiar en profundidad entre todos qué queremos hacer con la zona afectada y con la isla, que es un todo".

Su opinión como artista es que se permita construir "pequeños núcleos poblacionales en los lugares donde no se destruya el paisaje interesante que ha creado el volcán, usando el basalto y arena que ha proporcionado la propia erupción, con una visión arquitectónica nueva, incluso con azoteas ajardinadas, que serían preciosas, y sin repetir los modelos del sur de Tenerife y Gran Canaria, donde meten a las personas en nichos, con desapego a nuestro ADN cultural". "Se puede hasta reconstruir la iglesia de Todoque, con basalto del volcán", apostilló.

El artista se mostró contrario a que se destruyan las nuevas islas bajas con invernaderos de plátanos, sino que se aproveche sus atractivos naturales.

Juan Vicente Rodríguez

Por su parte, el presidente de la Asociación Social Volcán Cumbre Vieja afirmó que los afectados ahora están preocupados por volver a tener una vivienda y un medio de vida, ya que "el panorama es desolador" y se tiene que encaminar.

Aparte de que las ayudas necesarias lleguen más rápido, denunció que no se está contando con los afectados en las administraciones públicas, y lamentó que por este motivo "se están haciendo muchas cosas sin planificación, tirando el dinero a la basura, pudiéndose hacer mejor y con la mitad de gasto".

Apuntó que también las asociaciones, como la que él representa, tienen que saber qué quieren y qué necesitan cada uno de los afectados, si desean volver a construir en el mismo lugar o permutar terrenos, "algo que no están haciendo las administraciones públicas".

Como ejemplo, y dado que preside también una cooperativa de plátanos, planteó que fue un error invertir en caras desaladoras portátiles para el riego de los plataneros en la zona de El Remo o El Hoyo, en lugar de tender una tubería de emergencia, un error, dijo, "por no dejarnos participar, y solo se reunieron con unos representantes de plataneros, pero no con otros".

Es consciente de que algunas cosas tardarán tiempo, pero "queremos certidumbre sobre lo que se puede hacer y no, y así reconstruirnos a nosotros mismos, marcarnos un horizonte en el tiempo para ilusionarnos".

Por ello, afirmó que se han dado "un tiempo prudencial" para que las administraciones públicas pudieran asumir esta repentina emergencia, pero Cabildo, ayuntamientos y gobiernos se han atragantado y lo que está pasando ahora es imperdonable, ya no nos cogen ni los teléfonos alcaldes, consejeros ni presidentes; encima nos echan en cara que estemos divididos en asociaciones, de manera que, como hemos pasado poco, encima nos señalan los políticos como los malos de la película".

Chus del Real

El arquitecto Chus del Real insistió en que la reconstrucción "o se hace con la gente o no va a ser posible, pues no se puede planificar bien si no cuentas con las personas".

De ahí que proponga abrir una oficina pública donde la gente pueda aportar sus ideas y que luego se elabore un documento que recoja todas las propuestas, de las que saldrán las mejores ideas.

Dicho esto, defendió que se opte por un turismo sostenible, "con pequeños hotelitos o viviendas de alquiler vacacional", cuyo empresariado sea la propia población local, en lugar de megaempresas turísticas que vengan de fuera, "que es lo que ha pasado en las islas mayores". Eso permitirá elevar la renta de los palmeros, si se apuesta, insistió, por un modelo como las islas griegas.

Se muestra favorable a intervenir en la zona creada por el volcán, "pero teniendo en cuenta el nuevo paisaje" para no destruirlo, sino aprovechar sus valores. Como arquitecto, dijo creer "mucho en la arquitectura canaria y en la naturaleza", por lo que es partidario de apostar por un diseño de viviendas y barrios que "cuando lo veas sepas que es La Palma".

En la nueva costa, coincidió con Luis Morera en que no deben crearse hoteles ni turismo de masas, sino alguna intervención "de mucha calidad, donde aprovechemos lo que la naturaleza nos da".

Sobre el modelo económico del valle y de la Isla, opina que "hay que analizar los errores del actual", " y a lo mejor se concluye que el plátano no es lo más adecuado para el futuro, porque depende de las subvenciones, pero es algo que debe concluirse a partir de un análisis riguroso".

Eso sí, Del Real pidió a los palmeros que "estén juntos" y que no se dividan por enfrentamientos políticos, sino que busquen en común las mejores ideas para superar esta situación.

‘La Palma Opina’ organizará debates

El portavoz del grupo de opinión La Palma Opina, Víctor Yanes, explicó que se trata de una iniciativa surgida de un grupo de ciudadanos en su mayoría palmeros, y residente fundamentalmente en el valle de Aridane, para fomentar la reflexión en busca de propuestas para la reconstrucción económica y social tras la devastadora erupción volcánica.

Aseguró que se trata de una iniciativa independiente y sin marca partidista ni orientación política, por lo que anunció que se celebrarán al menos una docena de debates telemáticos de este tipo para contribuir a que proporcionar elementos de juicio para el complejo proceso que afrontan ahora los municipios afectados, con consecuencias además en toda la isla.