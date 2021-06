La Mesa de la Mujer Rural considera "necesario" desarrollar políticas "con carácter urgente que fomenten y mantengan el sector agrario"

El pasado 25 de enero, la Mesa de la Mujer Rural, con el apoyo de 29 empresas, asociaciones y entidades vinculadas directa e indirectamente al sector primario de la isla, manifestó "su preocupación por la situación que está viviendo el suelo rústico debido a la proliferación de alojamientos turísticos de nueva planta, entre otros", se informa en nota de prensa. En dicho comunicado se consideraba su posible repercusión negativa en el sector primario y en la población residente al producirse una competencia sobre los recursos naturales como el suelo y el agua, puesto que la actividad agraria puede verse relegada al no poder competir con el aumento de precios. El escrito pone el foco en el suelo rústico vinculado al cultivo de la vid en las zonas altas (más de 1000 m.s.n.m.) de los municipios de Puntagorda, Garafía y Tijarafe y solicita que se realice un seguimiento del cumplimiento de la normativa, que se planteen limitaciones (que no prohibiciones) a la construcción de nuevos establecimientos turísticos alojativos y que se proponga dicha zona como posible Parque Agrario.

"Por respeto a las empresas y entidades locales firmantes y para evitar que continúe la tergiversación del contenido de dicho escrito, vista la repercusión y polémica, en absoluto deseables, y la confrontación que se ha generado, queremos aclarar algunos conceptos erróneos que se están difundiendo y que producen desinformación y confusión", dicen.

"Primero. Somos un grupo de mujeres que desarrollamos nuestra vida personal y/o laboral en el entorno rural de La Palma. Un conjunto multisectorial que abarca ganadería, agricultura, medio ambiente, sector servicios, turismo, ordenación territorial, etc., con el único interés de intercambiar inquietudes en pro de mejorar el desarrollo y fomento de la actividad agrícola, las opciones laborales y de servicios, los modelos de desarrollo económico y social, fomentar la sostenibilidad energética y alimentaria, etc. y que cree firmemente en un modelo de sociedad participativa que apueste por la crítica constructiva".

"Segundo. EL escrito surge con la única intención de promover el desarrollo y fomento de la actividad agraria y su productividad en la zona de mayor producción de uva con D.O.P. por sus condiciones climáticas excepcionales para el cultivo. Esto convierte a esta actividad en uno de los motores económicos de la población de la comarca noroeste, además contribuye a la prevención y extinción de incendios forestales, y resulta un reclamo turístico identitario por el incalculable valor histórico, etnográfico y cultural que atesora".

"Tercero. La figura de Parque Agraria no es una figura de protección paisajística ni un parque temático rural que va a provocar la desaparición de la agricultura: es todo lo contrario. Esta propuesta surge con la intención de dinamizar un sector primario ante la amenaza de que los espacios agrícolas sean fragmentados o transformados como consecuencia de la expansión edificatoria. Persigue fomentar el desarrollo de una agricultura viable tanto económica como ambientalmente, mejorar la eficiencia de las infraestructuras y los servicios del espacio agrario, mejorar la competitividad y la innovación del sector agrario, promover la agricultura de proximidad, generar un territorio multifuncional y un paisaje de calidad, promover la gobernanza y la participación, la renovación generacional, mejorar la igualdad de oportunidades en el sector agrario y difundir los activos y recursos endógenos del parque agrario. Defendemos el paisanaje, que es quien conforma el paisaje".

"Cuarto. El escrito no se ha hecho a espaldas de las administraciones locales ni de la sociedad. Decidimos trasladar nuestra preocupación a través de un escrito que remitimos previamente a diversas empresas y asociaciones para su conocimiento, para difundir nuestros objetivos y recabar apoyos. Una vez hecho esto, se remitió a las Administraciones Públicas implicadas".

"Quinto. En cuanto a las respuestas recibidas de las diferentes Administraciones públicas. El Servicio de Ordenación del Territorio del Cabildo de La Palma contactó con la Mesa para debatir las propuestas realizadas y a partir de ahí redactaron un borrador técnico que presentaron, entre otros, a la Mesa de la Mujer Rural y a las empresas y asociaciones firmantes. En dicha propuesta plantean una posible limitación (que no prohibición) en una superficie muy acotada de dichos municipios en lo relativo a la construcción de establecimientos turísticos alojativos de nueva planta, no así el turismo rural o los usos, construcciones y actividades complementarios recogidos en el artículo 61 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias. Todo ello fundamentado en el fomento de la actividad agrícola, la sostenibilidad y las características únicas del entorno".

"Asimismo, se celebró una reunión a instancias de la consejera de Agricultura Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias con idéntico objetivo. En ella se trataron los puntos expuestos en el escrito, aspectos relacionados con la problemática insular del sector y, entre otras, se propusieron actuaciones como llevar a cabo jornadas informativas sobre los Parques Agrarios o una modificación de la Ley 14/2019, de 25 de abril, de ordenación de la actividad turística de El Hierro, La Gomera y La Palma de cara a la consecución de los objetivos que marca dicha ley".

"Agradecemos enormemente la acogida que ha tenido el escrito por ambas administraciones, el tono constructivo y proactivo de las reuniones mantenidas, así como la calidad democrática y participativa demostrada, con el único objetivo de intentar mejorar las condiciones del sector agrario de la zona y preservar el patrimonio".

"Sexto. Decimos sí al turismo, pero con control y planificación. No cabe duda que la industria turística planificada y bien gestionada repercute en la economía local y es una fuente generadora de empleo de la que no queremos prescindir. Si pensamos además en una estrategia que persiga el turismo sostenible, atendemos no solo al desarrollo económico sino también al social, ecológico y cultural. El sector primario necesita del turismo para su supervivencia y el turismo necesita un reclamo de calidad. La actividad turística sin planificación ni limitaciones puede generar competencia desleal con el sector primario y con el sector vitivinícola, pues se desarrolla en un espacio reducido y sensible, donde compite por el precio de suelo y el agua en desventaja clara".

"Séptimo. Basta de incongruencias. La legislación tiene que estar al servicio del desarrollo del sector primario y mejorar la calidad de vida de la población local. De la misma manera que es necesario salvar el obstáculo que supone en algunas zonas la sobreprotección del territorio, véase las dificultades para la corta de pinos en zonas agrarias, no se entiende que bajo el amparo de la denominada Ley de Islas Verdes, la población local no pueda construir una vivienda de primer uso en aquellos enclaves donde desarrolla su actividad agrícola y/o ganadera por no ser de uso urbano, pero por lo contrario, este mismo territorio sí pueda ser ocupado urbanísticamente por el sector turístico, con la consecuencia del desplazamiento de la población vinculada al sector a zonas urbanas de municipios más poblados y la consiguiente pérdida de servicios de las zonas rurales".

"Más sangrante aún es que existan tipologías de suelos rústicos donde no se puede construir ninguna instalación agraria (depósito para agua de riego, nivelación para facilitar la actividad agraria, instalación de explotaciones ganaderas, cuartos de aperos, etc.), quedando relegadas estas actuaciones al escaso suelo rústico de protección agraria, lo que supone otro agravante más cuando los suelos de uso agrícola son destinados a actividades turísticas."

"Por otro lado, el fomento de las actividades turísticas como complementarias a las agrarias que se plantea en la Ley 14/2019, de 25 de abril, está dirigido a diversificar las actividades y la mejora de vida de los agricultores y agricultoras en zonas rústicas. Pero en el momento que se confunde un jardín de árboles frutales con una explotación agraria, estas personas tienen todas las batallas perdidas frente a los promotores turísticos porque, aunque sea indispensable presentar un informe del Servicio de Agricultura para dar una licencia turística en un suelo agrario, este informe no es vinculante a la otorgación de dicha licencia".

"Octavo. Sí existen otras formas de fomento y mantenimiento del sector primario. En una isla como la nuestra, el suelo agrario está abierto al fomento de la actividad turística y se destinan cantidades millonarias al desarrollo y mantenimiento de la misma. Además, queda limitado con frecuencia por la normativa existente sobre protección del suelo, medio ambiente, espacios naturales, etc., por lo que, la Mesa de la Mujer Rural quiere poner en valor el trabajo de personas que se dedican a la agricultura y ganadería a la vez que solicita que se le brinden las mismas oportunidades y posibilidades de desarrollo".

"Consideramos necesario y con carácter urgente, que se desarrollen políticas que fomenten y mantengan el sector agrario. Lo que es indiscutible, y esta pandemia lo ha puesto de manifiesto, aún más, es la necesidad de mantener un sector primario fuerte y rentable, puesto que en las islas en las que todavía tiene cierto peso, el efecto de la crisis y el desempleo ha sido menos devastador. Por ello consideramos enormemente beneficioso y necesario iniciar un debate social sobre éste o cualquier otro modelo de ordenación y gestión que defienda y promueva el desarrollo de un sector estratégico para el desarrollo sostenible de las islas y la consecución de la soberanía alimentaria. Se requiere que se desarrollen políticas que fomenten el sector agrario, la agricultura construye y protege el paisaje, no lo destruye".