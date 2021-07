“La Palma está en una situación crítica y pido la colaboración ciudadana para atajar este virus lo antes posible”

El director del Área de Salud de La Palma, Kilian Sánchez, ha mantenido este martes una reunión con representantes de los ayuntamientos y del Cabildo para analizar la evolución epidemiológica de la Isla. “Tenemos 126 casos activos y una persona ingresada, la presión asistencial es baja, pero el número de contagios es muy alto y no hay una tendencia decreciente, eso nos sitúa en una Incidencia Acumulada de 128, 21 casos por cada 100.000 habitantes, una incidencia bastante alta que tenemos que reducir”, subrayó.

“La Red Centinela está haciendo un trabajo muy intenso al frente del control epidemiológico, es la situación más problemática a la que nos hemos enfrentado en este último año y medio que hemos convivido con el COVID”, admitió, y añadió que “en la tarde de este martes he mantenido una reunión con los 14 alcaldes y alcaldesas, el presidente y consejeros del Cabildo, junto a la gerente de los Servicios Sanitarios, para hacer una valoración de la situación epidemiológica de la Isla y de su devenir en las próximas semanas, una situación que es impredecible, no sabemos qué va a pasar mañana, pero hemos hecho un llamamiento a la responsabilidad, sobre todo a reforzar los controles de actividades y eventos, eliminando todos aquellos que sean multitudinarios, que produzcan aglomeraciones de gente”. “El apoyo ha sido unánime por parte de las autoridades locales e insulares en cuanto a respaldar los controles e intentar evitar aglomeraciones, y ese es el compromiso que hemos adquirido, independientemente de que hay eventos que no se pueden ni se deben eliminar”, remarcó.

Kilian Sánchez pide “a la ciudadanía mayor implicación en los cuidados del día a día y, sobre todo, en la colaboración con las administraciones, no solo con Sanidad, sino con aquellas administraciones que intentan hacer un control de todas las medidas a llevar a cabo por parte de la población”. “Colaboren con la Policía Local, con los ayuntamientos, con la Policía Nacional, con la Guardia Civil, y por favor, colaboren con la Red Centinela porque estamos en una situación crítica y tenemos que atajar este virus cuanto antes, y sin la colaboración ciudadana prácticamente es imposible”, afirmó.

“Espero que la próxima semana pueda dar una visión mucho más positiva de la que estoy dando hoy, pero para nosotros ha sido fundamental la comunicación, la relación interadministrativa, y agradezco una vez más al Cabildo de La Palma, a su presidente, y a los ayuntamientos y a todos los representantes municipales la colaboración, el comportamiento, el entendimiento y la unanimidad en el discurso con respecto a las necesidades que requiere la situación en la que vivimos”, destacó.

“A los ciudadanos les pido colaboración para, entre todos, poder acotar esta situación lo antes posible, que hagamos caso de las recomendaciones sanitarias, que hagamos vida, pero con los controles que están estipulados por Sanidad”, concluyó.