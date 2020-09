Sanidad destaca la importancia de mantener las medidas preventivas aunque la incidencia del Covid-19 en Canarias esté en fase de estabilización

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias celebró este viernes un nuevo Encuentro Digital Covid-19 Canarias, en el que participaron Eva Elisa Álvarez, especialista en Medicina Preventiva de la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud y Patricia Viña, enfermera de Atención Primaria de Tenerife, quien está realizando labores de rastreo de casos Covid-19 desde el inicio de la pandemia.

Durante el Encuentro, realizado a través de una plataforma online, ofrecieron información sobre la evolución de la pandemia originada por la Covid-19 en Canarias y de cómo es el proceso desde que una persona comunica síntomas compatibles con este coronavirus hasta que se diagnostica, se le aplica el protocolo de rastreo y se analiza si el mismo se asocia a algún brote hasta que finalmente se le da el alta.

Según dijeron, una vez que se detecta un caso confirmado, se pone en marcha una labor preventiva fundamental, que es cortar la cadena de transmisión. Al caso se le prescribe aislamiento para evitar posibles contagios secundarios y mientras los profesionales dedicados al rastreo han de identificar a las personas con las que haya mantenido contacto estrecho en las 48 horas previas a los síntomas sin haber mantenido la distancia de seguridad y sin utilizar mascarilla. Esta labor es fundamental para evitar la posibilidad de que esos contactos estrechos transmitan la infección.

Encuesta epidemiológica

Para ello, se le realiza al caso una detallada entrevista en la que se identifican las personas con las que ha tenido contacto directo no protegido desde dos días antes de empezar con síntomas o de ser diagnosticado si es asintomático. Estas personas son contacto estrecho.

Se contacta telefónicamente con cada contacto estrecho para prescribirle una cuarentena y realizarle una PCR si cumpliera las indicaciones. Esta medida es fundamental para cortar la cadena de transmisión. Si no se pone en cuarentena y está incubando el virus, va a estar diseminando el virus sin tener síntomas, y va a generar casos terciarios. En cambio, si se pone en cuarentena, aunque este incubando el virus, al no tener contacto con nadie, no genera casos terciarios y se corta la cadena.

PCR negativa

Las especialistas recalcaron la importancia de mantener la cuarentena aunque la primera PCR sea negativa y no se tengan síntomas, porque se puede estar en periodo de incubación, tener PCR negativa y al poco tiempo empezar a transmitir el virus siendo asintomático.

A los contactos en cuarentena se les hace un seguimiento periódico para verificar que no tienen problemas y que no han desarrollado síntomas.

Labor de rastreo

El Ministerio de Sanidad establece como pilares para la respuesta temprana:

1. Detección precoz de los casos

2. Rapidez en identificación y seguimiento de contactos

3. Capacidades en el ámbito de la atención sanitaria

4. Evaluación continua de la situación epidemiológica

5. Capacidades para la implementación de medidas de prevención y protección colectivas (medidas no farmacológicas)

6. Estrategia de comunicación y concienciación

Estos 6 pilares se deben desarrollar simultáneamente, en nuestro caso, en todas las islas, pero con diferentes intensidades, guiados por la evaluación continua de la situación epidemiológica.

Brotes

Se considera brote cuando hay 3 o más casos vinculados. Un brote permanece activo hasta que pasan 14 días sin casos nuevos, y abierto hasta que pasan 28 días. Actualmente hay 100 brotes abiertos, 68 nuevos de la última semana, con casi 500 casos. Son mayoritariamente de familia y laborales.

Medidas preventivas

Las especialistas insistieron en la importancia de explicar bien a la población las medidas preventivas:

Evitar las tres C (sitios cerrados, concurridos y en cercanía). Aprovechar espacios al aire libre o bien ventilados.

Evitar ponerse cara a cara con otra persona sin mantener distancia. Reforzar la distancia y el uso de mascarilla.

Hacer higiene respiratoria, higiene de manos, e higiene de superficies.