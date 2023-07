Agresión en Teror al patrimonio en las cuevas de Lezcano

A comienzos de esta semana, el grupo de investigación arqueológica El Legado ha denunciado un nuevo caso de agresión del patrimonio en las cuevas de Lezcano (Teror). El yacimiento arqueológico, declarado Bien de Interés Cultural por sus manifestaciones rupestres, está siendo utilizado por un particular como vertedero.

Cómo un aficionado a la arqueología y una cabrita logran parar las obras de un proyecto turístico de 350 millones en Tenerife

Más

Los investigadores explican a Canarias Ahora que la persona involucrada “usó cemento para colocar puertas, extrajo material de la cueva, colocó una antena de televisión, además de depositar escombros y tener perros de raza peligrosa”. El colectivo califica los hechos como “atentado de primer orden”: “No sabemos a dónde quiere llegar este individuo. Lo más importante son los grabados que, por lo poco que hemos podido evaluar, no se pueden ver por la cantidad de trastos que hay”.

A la espera de evaluar los daños, el inspector de Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria, Javier Velasco, indica que, una vez identificada la persona, se abrirá un expediente sancionador. Según la Ley de Patrimonio Cultural de Canarias, el implicado podría enfrentarse a una multa desde 3.000 a 600.000 euros según el valor de los daños.

Los investigadores ya han denunciado la situación ante Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria y el Seprona. Se espera que las autoridades se acerquen a la zona en los próximos días.

El colectivo no conoce con exactitud cuánto lleva el particular haciendo uso de las cuevas, pero calculan que es alrededor de dos meses. Tal como explican, se encuentran en el fondo de un barranco y alrededor de mucha vegetación, por lo que su acceso es bastante difícil. Sin embargo, según algunos vecinos de la zona, “el particular era conocedor de la importancia arqueológica del yacimiento y, además, tiene su domicilio cerca”.

Por su parte, Velasco aclara que “todo apunta a que no existe afección en los grabados, pero que es necesaria una inspección directa”.

El arqueólogo explica que estas cuevas fueron descubiertas en 2004 y que en dos de ellas existen manifestaciones rupestres de triángulos púbicos, culto de la cultura aborigen a la fertilidad. Como describe Velasco, es el único yacimiento arqueológico de Teror, ya que el municipio no estuvo densamente poblado en la época prehispánica.

Ante la duda de la ciudadanía sobre por qué las cuevas se encontraban sin protección, tanto El Legado como Velasco explican que “es una zona de complicado acceso y un yacimiento poco conocido”. A su vez, el inspector indica que en Gran Canaria existen 1.200 yacimientos arqueológicos, por lo que es imposible su protección física en todos: “Cuesta dimensionar la importancia del patrimonio. Hay que poner todos los esfuerzos necesario”.

A pesar de la gravedad de la situación, Velasco agradeció la colaboración ciudadana para evitar el deterioro del patrimonio: “Prácticamente a diario atendemos solicitudes de información y de hallazgos. En los últimos años, han crecido las denuncias y, con ello, la implicación de la ciudadanía. Esto también nos sirve como un pequeño jalón de orejas”.

Asimismo, el inspector anima a los canarios y canarias a utilizar los canales oficiales del Cabildo de Gran Canaria para informar de cualquier infracción o asunto del que sean testigos. En el caso de que el yacimiento corra peligro, aconseja ponerse en contacto con la Policía Canaria o con la Guardia Civil a la mayor brevedad.

El grupo El Legado hace especial hincapié en la educación en la cultura, que define como “arma definitiva de lucha”: “Tenemos que respetar cualquier sitio al que vayamos, porque es lo que nos identifica como canarios. Es nuestra identidad”.