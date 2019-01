Ángel Víctor Torres recomienda a CC que "se piense" si presenta la enmienda a los presupuestos

El líder del PSOE, Ángel Víctor Torres, ha recomendado este viernes a CC que "se piense" si presenta o apoya una enmienda a la totalidad contra un presupuesto del Estado que beneficia a miles de canarios y ha avanzado que en la negociación se incluirán partidas ahora omitidas.



Tras reunirse con los secretarios generales de UGT y CCOO, Gustavo Santana e Inocencio González, Torres ha vuelto a subrayar el fuerte componente social que su partido le atribuye a estos presupuestos y que beneficia a miles de canarios por sus medidas en materia de pensiones, dependencia, becas o salario mínimo.



"Todas esas personas deberían hacer pensar al presidente de Canarias que estos presupuestos no pueden ser rechazados", ha señalado el dirigente de los socialistas en el Archipiélago.



Ángel Víctor Torres ha celebrado que la reunión que mantuvieron el jueves el presidente de Canarias, Fernando Clavijo (CC), y la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet (PSOE), "fuera fructífera, como reconocieron ambos", porque considera que lo más conveniente es encaminar este debate por la vía "del diálogo".



El líder del PSOE ha recordado que alguna de las partidas que ahora se reclaman por parte del Gobierno canario y también de CC estaban "a cero" en los presupuestos del Estado de 2018 en su versión inicial y se incorporaron en el Congreso, vía enmienda.



Torres está convencido de que este año ocurrirá lo mismo y ha avanzado que su partido en Canarias "trabajará", por ejemplo, para corregir situaciones como la de que los fondos asignados de forma nominativa a las islas para infraestructuras educativas hayan pasado de 42 millones en 2018 a cero en 2019.



El PSOE canario considera que esos fondos están en partidas generales del presupuesto, pero intentará que figuren con carácter nominativo para Canarias, aunque las competencias en esa materia no son del Estado, sino de la comunidad autónoma.



El dirigente socialista ha precisado además que con esa partida ha habido un problema: el Gobierno de Canarias, ha explicado, alega que forma parte de un compromiso de carácter plurianual, pero en los expedientes que maneja el Ejecutivo central no figura ningún documento que sustente tal afirmación.



Ángel Víctor Torres ha contrapuesto, de nuevo, los cálculos que su partido hace sobre su repercusión de este presupuesto en Canarias con las que presenta el Gobierno de Clavijo, inferiores.



No obstante, ha señalado que, incluso si se diera por bueno como dice el equipo de Fernando Clavijo que faltan 400 millones de euros para cumplir lo comprometido en el Estatuto y el REF, la mayor parte de esa cantidad no está por "decisión del propio Gobierno de Canarias", por no firmar para el convenio de carreteras en 2019 más que 60 millones, cuando inicialmente se preveían 200.



Si el Gobierno de Clavijo prefirió "deslizar" esos fondos a siguientes anualidades, ha argumentado Torres, ahora no puede culpar al Ejecutivo de Pedro Sánchez de que no estén en el presupuesto.



El líder del PSOE canario ha reprochado además a Clavijo que "se pusiera la venda antes de la herida" y haya lanzado contra Pedro Sánchez al menos "tres órdagos", cuando él no recuerda que el presidente del Gobierno central haya hecho lo propio con CC.



El primero de esos "órdagos" fue, según Torres, acusar "sin pruebas al Gobierno de Canarias de quitar dinero a Canarias para dárselo a Cataluña"; el segundo, "llamar a formar un frente común contra el Gobierno de Pedro Sánchez"; y el tercero, culpar al Ejecutivo del PSOE de que la comunidad no pueda gastar su superávit.