El Gobierno canario reconoce que está acusando sin pruebas a Pedro Sánchez de desviar fondos a Catalunya

El Gobierno de Canarias no tiene evidencias claras de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez esté desviando fondos canarios a Catalunya, como ha venido repitiendo en los últimos días el presidente regional, Fernando Clavijo, y la diputada Ana Oramas. La portavoz del Gobierno regional, Rosa Dávila, ha señalado este miércoles al ser cuestionada sobre si su Ejecutivo tiene pruebas para sostener esta afirmación que esperarán a los Presupuestos de 2019.

"Creemos que los recursos de Canarias están pudiendo servir para negociar con otras formaciones políticas que han aupado al presidente del Gobierno", señaló Dávila, aunque se trata solo de suposiciones ya que para comprobarlo tendrán que esperar a ver las cuentas del próximo año. "Esperaremos a que nos presenten los Presupuestos de 2019, pero ya se está viendo lo que está ocurriendo con los de 2018, esos márgenes que se está quedando el Gobierno de España y que son recursos y convenios para obras hidráulicas en Canarias, convenios de lucha contra la pobreza en Canarias, que está recogida en nuestro REF y que tanta importancia le dimos todos los partidos", señaló al ser cuestionada sobre si eran solo suposiciones.

El Gobierno regional convocó de urgencia este miércoles a todos los portavoces de los grupos para logar apoyos y exigir al Gobierno de Pedro Sánchez que abone una serie de cantidades que asegura que se le deben a Canarias de las cuentas de 2018. Una cita a la que no han acudido ni Podemos ni PSOE, que consideran que lo único que quiere CC es lavar su imagen tras años de incumplimiento del PP con las Islas.

Si no se pone solución, en los próximos días se perderán 480,6 millones de euros que el Gobierno regional asegura que el estatal debe a Canarias, explicó Rosa Dávila, quien añadió tras la reunión del Consejo de Gobierno que estos retrasos con cantidades tan altas nunca antes se habían producido. Por ello, este miércoles su partido ha ratificado un documento con PP, NC y ASG en el que instan a Pedro Sánchez a que las partidas que se deben de los presupuestos de 2018 se transfieran antes del 31 de diciembre. No obstante, el partido de Román Rodríguez ha matizado en un comunicado que “no participa” en las posiciones “interesadas e irresponsables” que culpan a Catalunya de los problemas con el cumplimiento de los compromisos presupuestarios estatales con Canarias.

Los socialistas canarios no lo ven así y defienden que su partido "sí que ha cumplido, al activar y aprobar convenios (entre Canarias y el Gobierno central) que llevaban años sin materializarse". Como ejemplos ponen el convenio de Empleo con 42 millones de euros; el de turismo, con 15 millones; saneamiento, con 10 millones; vivienda con 76 millones, o el convenio de carreteras con 1.800 millones de euros asegurados para Canarias, además del protocolo de obras hidráulicas con más de 900 millones de euros.

Partidas que no se ejecutan

Uno de los puntos más polémicos de los convenios entre el Estado y Canarias es el de carreteras que ya se firmó el pasado sábado sin la asistencia de Fernando Clavijo. En su lugar sí estuvo el vicepresidente, Pablo Rodríguez y e l alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, una presencia que llamó la atención. Su visita, según se pudo saber después, estaba fundamentada en las partidas para reponer la viviendas del barrio de Las Chumberas.

Según ha publicado en los últimos días Diario de Avisos, el alcalde de La Laguna en realidad no ha justificado ninguna de las partidas que se le otorgaron para la reposición de esta vivienda en un convenio firmado en 2011. Según un documento que entregó este miércoles el Gobierno de Canarias a los peridodistas, el Estado debe 3 millones de euros a La Laguna para este fin.

Al ser cuestionada por el hecho de que el alcalde José Alberto Díaz no haya justificado aún estos pagos, Rosa Dávila afirmó que el detalle exacto del convenio no lo conoce, pero sí que es cierto que estaba en los Presupuestos Generales del Estado y esas partidas no han llegado al igual que el dinero para las viviendas de Las Rehoyas, en Las Palmas de Gran Canaria.

En cuanto al grado de ejecución del presupuesto estatal en carreteras, el Gobierno de Canarias señaló en octubre de este año en una respuesta parlamentaria que solo se había ejecutado el 7% de los fondos para este fin. Además, a pesar de que lleva tiempo reclamando la firma del nuevo convenio de carreteras para poder acabar algunas que ya están en marcha y empezar otras, la carretera Chafiras-Oroteanda sí que fue adjudicada sin estar listo el convenio.

La justificación que se dio entonces fue que "no es lo mismo asumir con fondos propios 21 millones en un escenario plurianual que los 500 de los otros grandes proyectos". Al preguntar este miércoles a Rosa Dávila por este asunto, indicó que no conoce el detalle de esa carretera, que puede ser que no estuviera en el convenio y que se pudiera asumir con fondos propios, pero matizó que se está hablando de cantidades que adeuda el Estado con Canarias y que la Justicia ya ha afirmado que deben ser abonadas.