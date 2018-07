Asier Antona: "El Gobierno de Pedro Sánchez se está cebando con Canarias"

El presidente del PP de Canarias, Asier Antona, ha afirmado hoy que el Gobierno de Pedro Sánchez "se está cebando con Canarias", tal como ha demuestra lo sucedido con el descuento aéreo del 75% para los residentes o las actuaciones comprometidas en obras hidráulicas.



"Canarias ha dejado de ser una cuestión de Estado" para el Gobierno, según Antona, pero "el PP de Canarias va a defender todos los derechos conquistados en la época de Mariano Rajoy" y exigirá que la agenda canaria se cumpla.



Antona ha lamentado también que Pedro Sánchez haya aplazado la reforma del sistema de financiación autonómico, aunque ha recordado el avance que supone que la parte económica del Régimen Económico y Fiscal (REF) se haya desvinculado de ella.



El presidente del PP de Canarias hacía estas declaraciones tras reunirse con el presidente de la Xunta y del PP de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, quien este sábado tiene previsto acudir a la reapertura del Casa de Galicia en Gran Canaria.



Feijóo ha alabado la financiación autonómica que tiene Canarias, "ya me gustaría tener a mí lo que tienen desde el punto de vista de financiación. Se lo merecen, pero no oculto que me gustaría tener también un sistema tan beneficioso", ha dicho.



Considera que tanto el PP como el anterior presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, han tenido "un comportamiento con este pueblo ejemplar", y por ello, "han conseguido muchas cosas"



Antona se ha referido a las primarias del PP para elegir al presidente del partido y ha asegurado que los populares de Canarias han mantenido "una escrupulosa neutralidad" en la primera vuelta, y harán lo mismo en la segunda.



A su juicio, sería conveniente lograr "la unidad y la integración" y que los dos candidatos que se presentan se unan en una misma candidatura "para ser fuertes".



Por su parte, Feijó ha aludido al vídeo contra la candidatura de Soraya Saénz de Santamaría lo ha hecho alguien ajeno al partido con la intención de desestabilizarlo.



"Es evidente que ese vídeo lo ha hecho alguien que quiere desestabilizar al PP, yo no me creo que ese vídeo lo haya hecho nadie del PP, no creo que nadie quiera hacerse daño a sí mismo", ha manifestado Feijóo en Las Palmas de Gran Canaria, donde hoy tiene previsto acudir a la reapertura de la Casa de Galicia en Gran Canaria.



Considera que "en este mundo global, cualquiera puede hacer un vídeo y se le puede atribuir al que no sale beneficiado en él, pero esta tarde a lo mejor hay otro, y entonces salen perjudicadas otras personas".



En su opinión, tanto Soraya Sáenz de Santamaría como Pablo Casado "no tienen más interés que fortalecer al partido que intentan presidir, sería absurdo que alguien que quiere presidir un partido previamente lo debilite" y ambos "son dos personas inteligentes".



Para Feijóo, cuando un vídeo es anónimo y nadie quiere hacerse responsable es porque "hay gente a la que le interesa introducir mecanismos de desconfianza dentro del partido".



Pero "no hay vídeo que nos pueda perjudicar", según ha asegurado, pues la gente del PP conoce a sus compañeros a los que se refiere la grabación, "todos ellos para mí tienen absoluto respeto, han hecho muchas cosas por el partido y estoy muy orgulloso de ser compañero de ellos".



El presidente del PP de Galicia recomienda "ser inteligentes" y no permitir distracciones en el proceso de elección del presidente del partido, ya que "nos estamos jugando el futuro" y la fortaleza de "un partido que es el primero de España en votos".



Respecto a la posibilidad de que ambos candidatos confluyan en una lista única, cree que "la lista conjunta se tiene que producir. Lo óptimo, si puede ser, antes del congreso; si no, durante el congreso, y si no, inmediatamente después" ya que "todos participamos del mismo partido".