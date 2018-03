La Cámara debe llegar a un acuerdo sobre la reforma electoral canaria en la próxima ponencia parlamentaria

La propuesta de resolución conjunta del PSOE, Nueva Canarias (NC) y Podemos en la que instan a cerrar la reforma electoral en la próxima reunión de la ponencia parlamentaria logró salir adelante con el apoyo del PP y el voto en contra de CC, en el último día del tercer Debate sobre el estado de la nacionalidad de la Legislatura.

La portavoz del grupo Popular, María Australia Navarro, ha dicho que el apoyo lo daba por coherencia, pues ha comentado que la forma adecuada no debería ser una resolución, y el diputado del grupo Socialista Manuel Marcos ha indicado que su partido busca el mayor consenso pero también la mejor reforma.



El diputado del grupo Podemos Juan José Márquez ha apuntado al respecto que es un deber "histórico" reformarlo, y ha criticado a CC porque "antepone sus equilibrios internos al sistema democrático" de Canarias, y ha añadido que se aprobará "con o sin ustedes".



En la propuesta de resolución sobre la reforma del sistema electoral se recuerda el compromiso de que antes de la siguiente convocatoria de elecciones al Parlamento de Canarias esté vigente una nueva norma electoral menos restrictiva y más proporcional.



Esa norma incluirá una reducción de la barrera electoral insular del 30% al 15% y la autonómica una reducción del 6% a una comprendida entre el 3% y el 5%.



En cuanto a la mejora de la proporcionalidad, la comisión parlamentaria ha avanzado y, en un acuerdo de cuatro de los seis grupos parlamentarios, para su resolución con aspectos como no alterar el número actual de circunscripciones y no reducir el número de diputados actualmente asignado a cada circunscripción.



También se habla de resolver la infrarrepresentación de Gran Canaria y Tenerife respecto al conjunto, por medio de un incremento de diputados hasta el límite contemplado en el vigente Estatuto de Autonomía de Canarias, así como la especial circunstancia entre las circunscripciones de La Palma y Fuerteventura asignando un escaño más a ésta última y que dicha reforma no suponga un incremento en el coste de la actividad parlamentaria, y que todo ello signifique un primer paso para avanzar un sistema electoral canario más proporcional y justo.



Con la aprobación de esta propuesta se alienta a la comisión parlamentaria a terminar su tarea atendiendo a las recomendaciones de los expertos comparecientes de lograr una magnitud media de circunscripciones tendente a diez.



En consonancia a la demanda de reforma de la sociedad civil y por ello conmina a la comisión de estudio a dar forma legal al consenso mayoritario del 78% del sufragio representado en la Cámara y, al tiempo, a perseverar para acrecentarlo.