Carolina Darias asegura que su consejería sitúa el "conocimiento" como la base del crecimiento económico y el empleo

La consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Carolina Darias, ha dicho este jueves, en la presentación de los presupuestos de su departamento para 2020, que son unas cuentas reales, progresistas y acorde con las necesidades que tiene Canarias.



Darias, que ha comparecido ante la comisión parlamentaria de Presupuestos y Hacienda, ha rechazado que se trate de un presupuesto continuista, tal y como ha afirmado la oposición, ya que, según ha dicho, se ha reorientado el gasto y se ha situado el conocimiento como la base del crecimiento económico y el empleo.



Ha explicado que el presupuesto de su departamento para 2020 es de 199 millones de euros, con un crecimiento, con respecto a los del actual ejercicio de un 9 por ciento.



"Este proyecto supone un punto de inflexión para la creación de una senda de crecimiento sostenible, integrador e inclusivo", ha dicho la consejera, que ha rechazado también la acusación del PP de que sea un presupuesto "inflado" ya que, ha agregado, son unas cuentas valientes que, ante la incertidumbre actual, apuestan por incrementar la productividad y la competitividad.



Darias ha insistido en la necesidad de diseñar un modelo económico sostenible que atienda a la estrategia de especialización inteligente de Canarias, a la que se destina 28,4 millones de euros.



La consejera ha incidido en los programas de cooperación al desarrollo con África, al de promoción económica e internacionalización de la economía canaria y a los 7,5 millones de euros para potenciar la competitividad y productividad de las empresas.



Ha destacado, entre otras partidas, los 6,3 millones de euros para fomentar la digitalización de las pymes y los 200.000 euros que se incluirán en la internacionalización de las empresas situadas en las islas no capitalinas.



En el área de empleo, Carolina Darias ha subrayado que el objetivo es conseguir un trabajo digno y de calidad y promover el diálogo social y la seguridad laboral y para ello contará con 13,4 millones de euros, que suponen un crecimiento porcentual del 10% con respecto a las cuentas de 2019.



La consejera ha destacado el incremento del Servicio Canario de Empleo en un 16,5% con una partida de 273,4 millones de euros que permitirán un aumento de las políticas activas de empleo y una mayor cobertura en la búsqueda y mantenimiento de empleo.



Al respecto, ha resaltado los 188,7 millones destinados a la orientación profesional, a la formación y al fomento de las contrataciones y los 10,1 millones para reforzar la estabilidad laboral y la formación continua.



13,4 millones irán destinados a fomentar la emprendeduría, 19,5 para el acceso al empleo de personas con dificultades especiales y 13,7 millones para mejorar los servicios que se prestan, según ha especificado la consejera.



Además ha destacado la partida de seis millones de euros que se destinará al mantenimiento de la tarifa plana para los autónomos.



En el área de conocimiento, Darias ha afirmado que se trata del mayor presupuesto con el que nunca ha contado esta área, cuyo objetivo es la atracción del talento.



El presupuesto es esta área se incrementa un 10% y entre otros apartados, ha detallado que las partidas destinadas al personal investigador crecen un 66% y el apoyo a la innovación empresarial un 13%.



Darias ha señalado que se van a duplicar los contratos postdoctorales y se pondrá en marcha un programa destinado a la excelencia científica.



El diputado socialista Mauricio Roque ha afirmado que "al contrario que hace la derecha", este presupuesto se preocupa de las personas y del mejor aprovechamiento de los recursos y ha defendido la importancia de la ciencia y la aplicación del I+D+D en el tejido productivo.



Lucía Tejera, también del grupo Socialista, ha considerado que los presupuestos pretenden la creación de un empleo digno y seguro y ha alabado que el aumento 16,5 por ciento en el presupuesto del Servicio Canario de Empleo.



Cristina Valido, del grupo Nacionalista Canario, ha dicho, en referencia al momento económico de incertidumbre, que cuando Europa se constipa, Canarias lo hace más y ha pedido una mayor dotación de personal del Servicio Canario de Empleo para hacer frente al anunciado aumento del paro que se prevé para las próximos meses.



Por el mismo grupo la diputada Socorro Beato ha estimado que la economía necesita estímulos y apoyos en un momento de incertidumbre "pero el Gobierno de Canarias castiga a las familias y a los empresarios con la subida de impuestos" y ha señalado que no se trata de un presupuesto realista y que además contempla una reducción de determinados programas de promoción económica.



Fernando Enseñat, del PP, ha criticado que estos presupuestos "en lugar de ser un muro contra la crisis y generar empleo" sean una oportunidad perdida para afrontar la diversificación económica ya que "se dejan llevar por la corriente y ponen tiritas" al tiempo que ha criticado que los programas básicos de promoción económica o bajen su presupuesto o suban solo un 1,2 por ciento.



Carlos Ester, también del PP, ha afirmado que el Servicio Canario de Empleo y el área de empleo deben ser "la joya de la Corona y para el gobierno es un área "maría""y ha reprochado al Ejecutivo canario que no quiera crear empleo con la subida de los impuestos.



Luis Campos, de Nueva Canarias, ha afirmado que la Consejería que dirige Carolina Darias es una de las áreas más transversales, ha señalado que hay que hacer pedagogía sobre el desarrollo sostenible y desde el ámbito educativo hay que promocionar que se pierda el miedo "al riesgo" y a la emprendeduría.



El diputado nacionalista ha considerado que el desarrollo debe ser equilibrador, equitativo y sostenible.



Por el grupo Podemos, Manuel Marrero ha señalado que el trabajo decente y el crecimiento económico deben estar unidos, correlación que, ha apuntado, no se ha dado en Canarias, y ha reclamado el fomento del empleo público.



Marrero ha señalado que un reto es afrontar la diversificación de la economía, se ha mostrado partidario de apostar por proyectos en zonas deprimidas y ha valorado el esfuerzo por la formación y la cualificación y por el control del fraude fiscal para conseguir más fondos para los servicios sociales.



Jesús Ramos, de la Agrupación Socialista Gomera, ha afirmado que se trata de un aumento presupuestario importante y ha estimado que es importante la diversificación económica con una potenciación del conocimiento al tiempo que ha destacado la internacionalización de las empresas que por primera vez, ha dicho, incluye a las islas no capitalinas.



También Ricardo Fernández de la Puente, del grupo Mixto, ha dicho que este presupuesto aumenta el gasto y no las inversiones reales y además de ser continuista, no plantea soluciones a las incertidumbres que se están generando en la zona euro.