La portavoz de Ciudadanos en La Laguna dice que "es indecente" que CC y PP gasten 1,4 millones de euros en publicidad

La portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de La Laguna, Teresa Berástegui, ha asegurado hoy que es "indecente" que CC y PSOE gasten más de 1,4 millones de euros al año en publicidad y propaganda.



Berástegui considera que el equipo de gobierno local intenta tapar su "nefasta" gestión a "golpe de talonario" con el dinero de "todos los laguneros", ha informado Ciudadano en un comunicado de prensa.



La portavoz ha señalado que en un municipio con un 23,1 por ciento de tasa de paro y un "alto" nivel de pobreza, las políticas no deberían centrarse en el "autobombo" de los gobernantes.



Asimismo ha criticado que CC y PSOE prefieran destinar un "dineral" a lavar la imagen de su "pésima" gestión, en lugar de invertir en el municipio y de dedicarse a mejorar la calidad de vida de los vecinos.



En este sentido, Berástegui ha explicado que en 2017 no se llegó a ejecutar ni la mitad de lo presupuestado, y “este año se sigue por el mismo camino, con un gobierno incapaz de invertir en la ciudad, y que decide gastar el dinero público en publicidad para tapar los numerosos escándalos de su gestión”, ha aseverado la edil.



Para Berástegui los laguneros "merecen" que el ayuntamiento se preocupe por el municipio y que gestione el dinero público con máxima diligencia, "y no con fines partidistas”.



Por todo ello, la portavoz ha afirmado que el próximo pleno extraordinario exigirá que el alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, dé explicaciones sobre "todas las irregularidades" cometidas que repercuten de "manera directa" en la realidad de la ciudad.