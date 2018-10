Clavijo pide "hacer presión" a Sánchez para poder utilizar el superávit a pesar de que su Gobierno no ejecuta el presupuesto

El presidente canario, Fernando Clavijo, ha pedido este lunes "seguir haciendo presión entre todos" para que las islas puedan usar el superávit en sus servicios esenciales ya que la respuesta que le dio Pedro Sánchez al respecto, estudiar la propuesta, no le satisface. Hace esta reclamación a pesar de que su Ejecutivo no ejecuta los presupuestos autónomicos, ni los fondos europeos.



Fernando Clavijo se ha pronunciado sobre este asunto en una comparecencia a petición propia en el Parlamento regional para abordar la reunión que mantuvo el pasado jueves con el presidente español en La Moncloa, sobre lo que dijo que entiende la desconfianza y el escepticismo que mostró el líder del PP canario, Asier Antona, y por ello estará "vigilante".



Al respecto, el presidente autonómico reclamó presión para que no se siga cometiendo "una injusticia" con Canarias y que, tras "hacer la tarea", se destinen los 598 millones de euros de superávit este año y el próximo "a enjuagar el déficit de otras comunidades autónomas y del Estado".



El jefe del gabinete canario, quien subrayó que la reunión fue "cordial", destacó que el presidente Pedro Sánchez reconoció que la demanda del Archipiélago es "justa" y es consciente de la situación, por lo que se comprometió a estudiar la propuesta para los presupuestos del próximo año.



"No es la respuesta que a mí me satisface pero, para que me diga una mentira, prefiero que me diga la verdad", admitió Clavijo.



Se refirió a los asuntos desbloqueados en la reunión, como el plan contra la pobreza y los convenios de obras hidráulicas, carreteras, infraestucturas educativas y turísticas, entre otros.



Apuntó que Pedro Sánchez "recogió el guante" respecto a la propuesta de Clavijo de que se convoque una reunión de la conferencia de presidentes para debatir los asuntos que preocupan a todas las comunidades autónomas, y que se realizará en cuanto el presidente español termine su ronda de contactos con los mandatarios autonómicos.



El presidente del grupo parlamentario Popular, Asier Antona, afirmó que la pregunta es si había o no bloqueo de la agenda canaria tras la llegada al Gobierno del PSOE y advirtió de que está "desconfiado" porque "los socios de Sánchez en La Moncloa son los populistas de Podemos" y hay que sospechar "de la palabra dada cuando el cheque que tiene pagar por la moción de censura está en Cataluña".



Asier Antona pidió "hacer un riquiraca" por el anterior Gobierno del PP, al que atribuyó haber dejado listos el REF y el Estatuto de Autonomía, y reclamó a los nacionalistas canarios que por "coherencia", si el PSOE "baja el nivel de compromiso con Canarias", voten "no" a los presupuestos generales del Estado.



La portavoz del grupo Socialista, Dolores Corujo, mostró al presidente canario su expresa disposición "a seguir avanzando juntos" porque Canarias lo merece pero, añadió, le preocupa el que Clavijo "se arroje en brazos del PP y de ASG".



Del primer partido dijo que tiene "pasión por desmantelar las vías de ingreso" de la Comunidad Autónoma y del segundo advirtió al presidente canario de que puede convertirse "en rehén de tres diputados capaces de desviar los recursos a una sola isla con maniobras más propias de trileros que de parlamentarios del siglo XXI".



Noemí Santana, portavoz de Podemos, se mostró "perpleja" ante la capacidad de CC de crear conflictos imaginarios para de repente ir a Madrid y al regreso vender "un gran éxito", y apuntó que el enfado "imaginario" de Clavijo con Sánchez coincidió en el tiempo con su acuerdo presupuestario con el PP canario.



No obstante, señaló que en la demanda del superávit "nos va a encontrar", pues Podemos ha pedido al PSOE hacer un frente unitario en Madrid para que Canarias no se vea perjudicada, aunque al mismo tiempo pidió a Clavijo que gana su tarea "porque estamos cansados de sus paripés, numeritos y cortinas de humo".



El líder de Nueva Canarias, Román Rodríguez, coincidió con Santana en que el presidente canario ha pasado "del odio al amor y del desencuentro a los abrazos y besos" y reiteró que la conclusión del encuentro con Sánchez fue elemental, la de que el Gobierno español "va a cumplir la ley".



"Lo más interesante habría sido el rematar los asuntos estratégicos más importantes, como el superávit", y sobre este asunto señaló que le habría gustado que el Gobierno canario hubiese tenido la misma inquietud con los 160 millones de euros del extinto IGTE y que los hubiese destinado a servicios públicos "y no a farolas y aceras".



El portavoz de la Agrupación Socialista Gomera, Casimiro Curbelo, señaló que el hecho más trascendente sería el autorizar a Canarias a gastar el superávit y respecto a las críticas al acuerdo para apoyar los presupuestos para 2019 junto a CC y PP dijo que "no hay que extrapolar nada" electoralmente porque eso depende del resultado de los comicios.



También pidió Curbelo al presidente Clavijo que al igual que reclama el Gobierno canario con el estatal, erradique "el centralismo" que a su juicio se produce en el archipiélago hacia las islas no capitalinas, pues en su opinión los partidos mayoritarios no se preocupan de su situación ya que es en Tenerife y en Gran Canaria donde tienen su "granero" electoral.