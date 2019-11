Coalición Canaria contrató al exjefe de Protocolo del exministro Soria para un encargo inexistente

Tenía el encargo de planificar, organizar y coordinar los actos del Gobierno canario vinculados con la Feria Internacional de Turismo de Berlín (ITB) de 2019, pero ni siquiera estuvo en la capital alemana durante la celebración del certamen. Se trata del exjefe de Protocolo del exministro José Manuel Soria, Ángel García, que en marzo firmó un contrato de asistencia técnica con la Consejería de Turismo. Entre sus tareas figuraba elegir los espacios donde se iban a celebrar los actos del Gobierno canario en la feria turística o recibir a los asistentes, pero a pesar de esos encargos tan concretos no se desplazó en ningún momento a Berlín.

El contrato menor de servicios de 9.000 euros, propuesto por la jefa de gabinete del anterior consejero de Turismo, Isaac Castellano (Coalición Canaria), recoge que entre las tareas y actividades a desarrollar por el profesional propuesto figuran la reserva de billetes y alojamiento de los invitados, la atención y recepción a cada uno de los asistentes, la selección de espacios y la contratación de servicios de imagen y sonido para los actos o la planificación, organización, coordinación y supervisión de todos los actos, tanto dentro como fuera del Gobierno de Canarias.

Esos cometidos, recogidos en el informe propuesta de la jefa de gabinete Jessica Morín, suelen ser habitualmente responsabilidad de los técnicos de Promotur, la empresa pública de promoción del turismo en Canarias. Promotur se ocupa de aspectos como la organización y la logística en las ferias turísticas (invitaciones, gestión de billetes, gestión de alojamientos, elección de espacios, contratación de servicios complementarios, etcétera), a través de un departamento específicamente dedicado a eso.

Su directora gerente, María Méndez, dijo a este diario desconocer la existencia de ese contrato entre la consejería y el exjefe de Protocolo de Soria, aunque no ha respondido a una serie de cuestiones planteadas en relación a la organización de eventos por parte de Promotur en ferias turísticas como la de Berlín, y quiénes asumen esas tareas.

Del mismo modo, los responsables actuales de la Consejería de Turismo, en manos de Yaiza Castilla, de Agrupación Socialista Gomera (ASG), no han querido facilitar a este diario los informes de actividad del profesional contratado, aludiendo a la ley de protección de datos. Desde la consejería se han limitado a responder a una serie de preguntas sobre el encargo, los cometidos y la labor efectiva realizada por el profesional, con que efectivamente “se firmó un contrato de servicios, sin que tuviera que acudir a Berlín. Fueron instrucciones de la anterior jefa de gabinete”.

El contrato menor de servicios suscrito entre el 1 de marzo y el 30 de junio de este año, por valor de 9.000 euros, incluido el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) a un 6,5%, se abonaba a meses vencidos, con la obligatoriedad del profesional de documentar en un informe de actividad todas las labores realizadas antes de poder cobrar. Esa documentación es la que la Consejería de Turismo actual considera que no debe hacerse pública, y es la que demostraría o al menos recogería por escrito que el trabajo encargado a Ángel García efectivamente fue realizado.

El exjefe de Protocolo del exministro José Manuel Soria, por su parte, sostiene que a pesar de que el informe propuesta especifica de manera clara que su labor es de coordinación y organización es “de actos vinculados con la Feria Internacional de Turismo de Berlín y demás ferias de contenido turístico que tendrán lugar hasta el 30 de junio de 2019”, al ser cuestionado por este diario sobre el objeto del contrato aseguró: “No solamente para la ITB de Berlín, mi contrato era para cubrir los actos del consejero, entre ellos la ITB”.

García admitió no haber acudido a la feria berlinesa: “Yo asesoré al consejero y le preparé todo antes del viaje, no fue necesaria mi presencia porque iba el jefe de Protocolo” del anterior presidente del Gobierno, Fernando Clavijo (CC), que no acudió a la cita de cada marzo en Berlín. “Yo asistí al consejero en otros temas, claro. Y fui a más viajes, a Lanzarote, a Tenerife… siempre que me necesitó y en ese momento no me necesitó porque ya estaba el jefe de Protocolo”. Ni el jefe de Protocolo ni el presidente del Gobierno estuvieron en marzo en Berlín.

El ex asistente de José Manuel Soria se justifica con otras tareas encomendadas por el anterior consejero, Isaac Castellano (CC), quien también sostiene que a pesar de que en el contrato figure como encomienda principal la ITB de Berlín a la que no acudió García, su labor era de asistencia protocolaria para el consejero. “Mi contrato era específico para asesorar al consejero en varias materias, entre ellas las ferias de turismo”, recalca Ángel García a este diario. “Fui a varias islas, a inauguraciones de bibliotecas, de centros de cultura [la Consejería de Turismo incluía los departamentos de Cultura y Deportes], aunque casi todo relacionado con el turismo”. “Soy un autónomo que trabajo para quien me contrata, y la verdad que fue un gasto menos”, defiende García sobre no haber viajado a Berlín.

El especialista en asuntos protocolarios –lo fue, principalmente de José Manuel Soria durante las etapas del ex líder del PP canario como alcalde, vicepresidente del Gobierno regional y en la Secretaría de Estado de Turismo siendo ministro- sostiene que “a lo mejor le han dado ese nombre de la feria [al contrato] para nombrarlo de una forma, pero el consejero me llamaba continuamente para mil cosas, mi trabajo fue mucho más amplio”, ese mismo trabajo que la consejería declina detallar mediante sus informes de actividad justificativos.

Ángel García también ha trabajado para el anterior Gobierno de Canarias en 2018, cuando estuvo al frente del protocolo de la Conferencia de Presidentes de Regiones Ultraperiféricas (RUP) de la Unión Europea. “Hay mil actos en que uno al final no está porque todo se hace antes. Hay mucho trabajo previo en el protocolo que la gente desconoce”, explica sobre el hecho de no haber asistido a la feria de Berlín.

La feria, además, comenzaba solo cuatro días después de que firmara el contrato el 1 de marzo. García explica que también eso fue una formalidad. “El contrato se preparó tarde pero estuve trabajando antes, bastante tiempo de antes, no creo que llegara a dos meses antes… me pidieron mi colaboración y así lo hice”.

Por su parte, el consejero que lo contrató, Isaac Castellano, también recalcó que a pesar de figurar en la documentación la ITB de Berlín como labor principal, “no solo llevó temas de Turismo, llevó temas de protocolo en general, un servicio mas genérico, no fue solo para el tema de la feria”. Durante esos cuatro meses, de marzo a julio, el especialista en Protocolo hizo su labor “para diferentes eventos, y eso después se iba justificando, lo que era su actividad, eso está todo justificado”.

Castellano no sabe aclarar cómo se formalizó un contrato en el que se indica como tarea principal la asistencia técnica en la ITB de Berlín, e insiste en que “su trabajo no fue solo temas de ferias, sino eventos en general. Todo está justificado, existen informes de actividad, en la Consejería tiene todos esos datos”.