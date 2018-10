Gobierno, Fecam y Endesa acuerdan simplificar la solicitud del bono social

La consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Cristina Valido, anunció este jueves la firma de un convenio entre el Ejecutivo, la Federación Canaria de Municipios y la compañía eléctrica Endesa para simplificar los trámites de solicitud del bono social.



El bono social es un descuento en la factura de la luz para clientes vulnerables y familias numerosas acordado entre el Gobierno central y las compañías eléctricas, pero, según dijo Valido en una comparecencia en comisión parlamentaria, la renovación del sistema a partir del 8 de octubre ha generado numerosos inconvenientes administrativos que pueden acabar perjudicando a los usuarios.



"Nos parece muy bien el bono social, pero alguna vez tienen que entender en el Congreso que no se pueden aprobar medidas sin contar con lo ayuntamientos que tienen que aplicarlas" y otorgar a los solicitantes un informe de vulnerabilidad social, dijo la consejera, que compareció en comisión parlamentaria a petición de podemos para hablar de la pobreza energética.



La consejera dijo que la mejor medida contra la pobreza energética es conseguir rebajar el coste de la electricidad mediante la promoción de las energías renovables, pero en tanto llega ese momento su departamento, en convenio con los ayuntamientos, ofrecen ayudas de emergencia a las familias que no pueden hacer frente a los recibos para que no les corten la luz.



Además del aumento de la producción con energías renovables, la consejera dijo que es importante la creación de empleo y que este sea menos precario, porque mejorando las rentas las familias pueden hacer frente a los recibos.



También hay que defender el REF, que permite que en Canarias el recibo de la luz sea equivalente a la península pese que el coste de producción es el triple.



La portavoz de Podemos, Noemí Santana, lamentó que el Gobierno de Canarias no haya hecho nada en tres años para luchar contra la pobreza energética salvo encargar un informe que costó 16.500 euros, por lo que ofreció la proposición de ley contra la pobreza energética de su partido, que fue rechazada en el Parlamento, como base para una legislación que alivie los problemas de los más vulnerables.



"El estudio no nos parece mal, es bueno tener un diagnóstico", pero es insuficiente, dijo la diputada de Podemos, quien señaló que es preciso fomentar las energías renovables y el autoconsumo y dejar de subvencionar las energías fósiles.



"El bono social no llega a todas las familias que lo necesitan", puesto que en Canarias el 40% de la población está en riesgo de exclusión social, dijo Noemí Santana.