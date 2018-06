El candidato del Gobierno a administrar RTVC retrasa cuatro años su informe sobre el ente en la Audiencia de Cuentas

El consejero auditor José Carlos Naranjo Sintes, candidato del Gobierno canario a administrador único de Radio Televisión Canaria (RTVC), lleva más de cuatro años elaborando un informe de fiscalización del ente público, encargado por el Parlamento en marzo de 2014. Naranjo Sintes, miembro de la Audiencia de Cuentas desde hace 26 años, es el elegido por el Ejecutivo de Fernando Clavijo para evitar que TVC se vaya a negro el 30 de junio, con su nombramiento como administrador único después de la dimisión del anterior presidente del consejo rector, Santiago Negrín, acuciado por varios frentes con ribetes judiciales.

Como consejero de la Audiencia de Cuentas, Naranjo Sintes ha estado durante los últimos años encargado de fiscalizar RTVC. El último trabajo aún no lo ha terminado, como ha explicado este lunes una portavoz de la Presidencia de la Audiencia de Cuentas. “Todavía está en periodo de alegaciones, por lo que sus conclusiones no son definitivas”, señalaron a este periódico desde esa institución. A lo que no han podido responder este lunes es a los motivos del retraso de cuatro años para elaborar un informe de fiscalización de los años 2011 a 2013.

Por ese mismo informe espera desde hace meses la jueza de Instrucción 4 de Santa Cruz de Tenerife que investiga la gestión del anterior director general del ente público, Willy García, en una instrucción abierta en 2015. La magistrada María de los Ángeles Lorenzo Cáceres y Farizo ya ha llamado a declarar a varios técnicos de la Audiencia de Cuentas y a su secretario general, Juan Fuentes Fornell, pero todavía está a la espera del informe de fiscalización en manos de Naranjo Sintes.

El pleno de la Audiencia de Cuentas, en su sesión extraordinaria del 7 de mayo de 2014, acordó admitir la solicitud de la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda del Parlamento de Canarias, de 10 de marzo de 2014, de fiscalización de la gestión de Ente Público Radiotelevisión Canaria desde el año 2011 hasta el cierre del ejercicio 2013, con un apartado específico de fiscalización de todos los contratos suscritos entre el Ente Público y las empresas del sector audiovisual para la producción de programas y servicios. La Audiencia decidió modificar en mayo de ese año su programa de actuaciones de 2014 para dar cabida a este encargo.

Sin embargo, nada más se hizo durante dos años, hasta que en el pleno celebrado el 26 de julio de 2016, justo antes de las vacaciones y en sesión extraordinaria, se aprobaron las Directrices Técnicas de ese informe de fiscalización. Esas directrices no debían suponer más que una adaptación de otros informes de fiscalización a este trabajo, sin que resultara demasiado laborioso. Aún así, pasaron dos años para que se pusiera en marcha una auditoría que aún no es definitiva.

Ha sido ahora, en el pleno de la Audiencia de Cuentas, celebrado el 24 de abril de este año, cuando el consejero auditor Naranjo Sintes ha presentado su Proyecto de Informe de Fiscalización del Ente Público Radiotelevisión Canaria desde el año 2011 hasta el cierre del ejercicio 2013, con el apartado específico reseñado. Tras deliberar, el pleno acordó por unanimidad la toma en consideración del proyecto y remitirlo al ente público a fin de verificar el trámite de alegaciones.

El proyecto de informe, de 199 páginas, recoge más de 40 conclusiones concretas sobre todo tipo de contrataciones, tanto de Televisión Pública de Canarias, S.A. como de Radio Pública de Canarias, S.A., y entre sus recomendaciones finales destaca que, con el objeto de contar con mayores garantías jurídicas a la hora de contratar, aconseja dotar de personal con conocimientos jurídicos al grupo audiovisual RTVC, así como de profesionales debidamente cualificados para encomendarles tareas financieras.

La fiscalización de las cuentas de RTVC entre 2011 y 2013 se ha llevado a cabo “sin perjuicio de la revisión de los hechos anteriores o posteriores a dicho periodo que fue necesario llevar a cabo para alcanzar el objetivo fijado”, apunta el informe.

Aún así, este todavía no es definitivo, y como ya sucediera en 2012 con la anterior auditoría del periodo 2007-2011 que detectó numerosas irregularidades en RTVC en una primera instancia, el resultado final de la misma nada tuvo que ver con esas irregularidades descubiertas de entrada. Tal y como denunció en su día el que fue miembro del Consejo de Administración de RTVC Miguel García de Celis, lo que en un primero momento salió en borrador lo “trataron de minimizar después, al decir que eran cosas subsanables y meros fallos administrativos”.

El autor de aquel otro informe que tanta controversia causó es el mismo candidato del Gobierno canario, José Carlos Naranjo Sintes, que solo cuenta con el apoyo en el Parlamento de Canarias de los dos partidos que sustentan al Gobierno autonómico, Coalición Canaria y Agrupación Socialista Gomera.

La oposición quiere proponer nombres

En ese sentido, este lunes tres grupos de la oposición, Podemos, Partido Socialista y Nueva Canarias, han planteado al portavoz de Coalición Canaria, José Miguel Ruano, que en vez de poner un solo nombre sobre la mesa a propuesta del Gobierno de Canarias –el de Naranjo Sintes- el Parlamento tenga también capacidad para proponer candidatos a administrador único de RTVC.

Así lo ha explicado el diputado de Podemos Juan Márquez, grupo que ha propuesto tanto esa capacidad para dar nombres como recuperar la figura del secretario del ente público, a la vez que acotar el tiempo de mandato del administrador único. A Márquez le han apoyado NC y PSOE, y “esperamos que se sume el PP”, dijo este lunes en el Parlamento de Canarias. “El PP va a poner la pelota en uno u otro lado”, explicó en relación a la postura ambigua del grupo conservador, que se lo piensa. A juicio de estos grupos de oposición, una nueva reforma legislativa de la Ley de RTVC que permita al Parlamento proponer candidatos “acelerará el proceso y el lunes mismo el nuevo administrador único podría estar trabajando”.