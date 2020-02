Manuel Hermoso: "Tras 26 años, la gente estaba harta de Coalición Canaria; fue un todos a una"

Manuel Hermoso, quien fuera alcalde de Santa Cruz de Tenerife (1979-1991), presidente de Canarias (1993-1999) e histórico miembro de Coalición Canaria, ha afirmado este lunes que "todos los partidos estaban hartos de Coalición y querían sacarla del poder". En su opinión, "hubo una especie de todos a una, lo que democráticamente era posible y fue así", ha declarado en una entrevista en Radio Marca Tenerife.

Hermoso ha opinado que la "debacle" del partido comenzó cuando se perdió la alcaldía de Santa Cruz de Tenerife, algo a lo que se llegó, según él, por un "camino oscuro". Esa caída del partido "culminó con el presidente del Gobierno de Canarias", que pasó a manos socialistas tras 26 años de gobiernos dirigidos por CC. "Hay que apechugar con esta situación, y se lo digo a los compañeros de Coalición: una buena oposición puede ser más interesante que un mal Gobierno".

El exalcalde de Santa Cruz considera que "no se supo negociar" el resultado de las elecciones en la capital tinerfeña, donde ganó CC, con 10 concejales. Sin embargo, hubo pacto del PSOE con la confluencia Podemos- IUC-Equo y Ciudadanos, lo que arrebató la alcaldía a los nacionalistas.

"Le digo a los compañeros de Coalición que las elecciones se ganaron, lo que pasa es que no se supo negociar el resultado. Se pusieron todos de acuerdo porque el enemigo era Coalición Canaria. Si hubiera habido un poco de velocidad, no nos habría ocurrido", ha opinado. "Se gana, pero no se tiene ni la rapidez ni la velocidad para valorar lo que tienes y situarte en el contexto de la situación política, por lo que fue un error".

Respecto al Gobierno autonómico, Hermoso ha opinado que CC debió haber pactado con el PSOE, lo que "habría sido un Gobierno posible". Sin embargo, también ha considerado que la experiencia que él tuvo en 1993 es que "el PSOE canario se doblega al PSOE nacional, sin exigirles temas muy importantes para nuestra tierra".

Hermoso también ha defendido a Ana Oramas, quien fue sancionada con 1.000 euros tras saltarse la voluntad unánime del partido de abstenerse en la votación de investidura de Pedro Sánchez. "Con Ana Oramas estoy de acuerdo hasta la muerte. Es una alumna que brilló sola y que me sigue dejando satisfecho con lo que hace y con lo que dice", ha defendido.

Relevo y unión en el nacionalismo canario

Sobre el nacionalismo canario, Hermoso ha dicho que debe unirse porque esa "es la forma de resolver los problemas de los canarios". Para él Nueva Canarias y Coalición "han tirado cada uno por su lado", pero aún "hay camino por recorrer y se está forjando esa situación". En su opinión el problema no se resuelve solamente con Pedro Quevedo y Ana Oramas: "Ambos estarán pensando a quién pasarle sus testigos. En las bases está la persona capaz de unir a todos. A lo mejor es un heredero que está todavía batallando y aprendiendo", ha dicho. "Si está la persona adecuada, a lo mejor en las próximas elecciones surge la unión del nacionalismo con una persona distinta a lo que hay y más joven".

