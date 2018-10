Nueva Canarias cree que al PP le va a perjudicar electoralmente el acuerdo con CC para los presupuestos

El presidente de Nueva Canarias, Román Rodríguez, ha advertido este viernes de que las cuentas autonómicas "conservadoras" para 2019 no beneficiarán a unos servicios públicos "deteriorados" sino que, por el contrario, restarán unos 180 millones de euros como consecuencia de la rebaja fiscal.



Román Rodríguez, que también es el portavoz parlamentario de NC, señaló en rueda de prensa que el acuerdo presupuestario alcanzado por CC, PP y ASG responde a unos intereses comunes de unos partidos que comparten "los mismos valores, las mismas ideas y la misma ideología" pese a que a uno, en alusión a los populares, le va a suponer un coste electoral para el próximo año.



Rodríguez criticó en concreto la reducción "demagógica" del IGIC que, en conjunto, puede suponer detraer entre 170 y 180 millones de euros de recursos que podrían destinarse a los servicios públicos.



Al respecto, acusó al Ejecutivo regional de "cinismo" ya que por un lado grava a los vehículos eléctricos y por otro acuerda con el PP el 0% de IGIC en la factura eléctrica de instalaciones como las grandes superficies, con lo que podrán "seguir gastando" energía.



Nueva Canarias no comparte este planteamiento que, a juicio de su líder, el Gobierno regional "venderá sus propuestas engañando a la ciudadanía porque para eso son muy buenos".



Por el contrario, prosiguió, NC defiende rebajar la presión fiscal a las rentas bajas y como ejemplo, señaló, pide aumentar los tipos del IGIC del 9,5 al 11 por ciento, y el del 13,5 al 15 por ciento, para los que Rodríguez calificó de "gastos suntuarios".



También criticó el líder de NC que tras la rebaja fiscal aplicada a los gastos de telefonía móvil, nadie ha notado una bajada en su factura y la consecuencia han sido 40 millones de euros "que se han evaporado".



Agregó el portavoz parlamentario de NC que las enmiendas que presentará su grupo al proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2019 contendrán medidas de incremento fiscal que supondrían un ingreso para las arcas públicas de entre 200 y 240 millones de euros.



Preguntado por si NC proyecta presentar una enmienda a la totalidad a los presupuestos autonómicos, Román Rodríguez dijo que deberá decidirlo el grupo pero a priori, el acuerdo entre CC, PP y ASG es "incompatible" con la visión que tiene la formación de lo que debe ser un texto presupuestario.



Insistió Román Rodríguez en que Canarias ha aumentado los ingresos por la vía de las transferencias del Estado y ha mejorado su ciclo económico, cuenta ya con un nuevo Estatuto de Autonomía y un REF renovado y favorable, por lo que a las islas ahora sólo les falta "un buen Gobierno".



Preguntado por la reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el del Ejecutivo canario, Fernando Clavijo, el líder de NC consideró que el resultado es "decepcionante", pues basta "un cuarto de hora" para lograr la conclusión obtenida, y que es la de que el Gobierno central "va a cumplir la ley".



Román Rodríguez consideró que el presidente canario, Fernando Clavijo, lo exagera "todo", cuando tiene un problema y cuando encuentra la solución, y por ello ha planteado su reunión con Pedro Sánchez "como una cumbre estratégica donde nos jugábamos el futuro".



Pero lo que ha pasado, prosiguió, es que Clavijo ha estado meses pidiendo elecciones anticipadas, un acuerdo de financiación autonómica y poder invertir el superávit y de todo ello al acabar la reunión "ni una palabra".



"Cumplir con la ley no es un mérito ni una conquista, es una obligación", resumió Román Rodríguez, quien ironizó sobre el hecho de que antes parece que había una relación "rota" y ahora Clavijo "viene enamorado" aunque, bromeó, no se sabe cuánto durará.