Oramas se arriesga a la expulsión de Coalición Canaria si no se abstiene hoy en la investidura de Pedro Sánchez

La diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, se enfrenta a la expulsión de su partido si hoy no se abstiene en la primera votación para la investidura de Pedro Sánchez, aunque esta no resulte definitiva hasta la segunda, prevista para el próximo martes. Así lo recogen los estatutos de la formación, que en su artículo 49 considera "infracción grave" "el incumplimiento y alejamiento desobediente de las decisiones de sus órganos".

Tal infracción grave es una causa de baja de CC "tras resolución de procedimiento disciplinario", que ya ha anunciado el partido que le será abierto si se consuma el anuncio que la diputada hizo este sábado desde la tribuna de oradores de votar no a la investidura.

La desobediencia vendría dada por no cumplir la decisión acordada el viernes por el consejo político nacional de Coalición Canaria, que aprobó por mayoría que el voto de la diputada fuera abstencionista al considerar que la oferta del PSOE era "insuficiente" como para votar favorablemente a la investidura, como sí va a hacer el socio Nueva Canarias, con quien CC concurrió a las elecciones de noviembre pasado. Oramas no acudió a esa reunión para exponer su punto de vista, a pesar de estar formalmente convocada.

El consejo político nacional es el máximo órgano entre congresos de Coalición Canaria y "constituye el órgano de representación general de las bases de la organización. Es, además, el órgano de debate y toma de decisiones de los temas políticos de trascendencia en los niveles nacional, estatal, europeo e internacional", según sus estatutos.

Conocedora ya del anuncio de un expediente disciplinario que puede desembocar en expulsión, lanzado por su partido tras escuchar su anuncio a través de la retransmisión televisiva del pleno del Congreso, la diputada tinerfeña no se arredró en su segunda intervención cuando aseguró al candidato a la presidencia del Gobierno que le apoyaría en las iniciativas legislativas que considera beneficiosas para la ciudadanía, "esté o no en este partido". Esto ha sido interpretado en CC como un anuncio claro de que Oramas no entregará su acta de diputada en el caso de expulsión, "lo que la convertiría en una tránsfuga", según fuentes internas.