Orishas actuó en Fuerteventura cuatro meses antes del Carnaval chicharrero por 30.000 euros menos

El concierto que Orishas ofreció el 10 de noviembre de 2018 en el Festival Arena Negra, organizado por el Ayuntamiento de Tuineje en la playa de Gran Tarajal, costó a las arcas públicas del municipio del sur de Fuerteventura 42.800 euros. Una cifra que contrasta con el desembolso que, tan solo cuatro meses después, realizó el Organismo Autónomo de Fiestas de Santa Cruz de Tenerife para que el mismo grupo actuara, el 9 de marzo de 2019, en el Carnaval chicharrero: 73.357 euros.

En ambos casos se siguió el mismo procedimiento administrativo, un negociado sin publicidad por razones de exclusividad, aunque la contratación de Orishas en el Carnaval de 2019 se llevó a cabo junto a la del cantante Juan Luis Guerra, por un montante total de 501.194 euros, en un expediente donde se han detectado diversas irregularidades. A diferencia del Organismo Autónomo de Fiestas de Santa Cruz de Tenerife, el Ayuntamiento de Tuineje, según consta en el pliego de prescripciones técnicas, contactó “directamente con el artista con el fin de conocer si estaría en Europa en las fechas de celebración del festival”.

La respuesta del trío de origen cubano fue que “la contratación en exclusiva del artista para Canarias para este ejercicio 2018 es a través de la empresa Oye SL”, cuya sede social se encuentra en la capital tinerfeña. El Consistorio majorero, una vez acreditada la representación de Orishas, tramitó el expediente con la entidad recomendada por el grupo.

En el caso de la actuación de Orishas en el Carnaval chicharrero, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife realizó la contratación por medio de un agente de corto recorrido profesional como representante musical, Alfredo Moré Silva, cuya representación exclusiva de los artistas se acreditó sin contactar directamente con el grupo y por medio de dos cartas elaboradas por el propio intermediario en las que informaba de que poseía tal condición.

El precio de ambos conciertos difiere en más de 30.000 euros. Solo el caché que pagó el Organismo Autónomo de Fiestas de Santa Cruz de Tenerife por el grupo Orishas, 47.925 euros, es mayor que todo el contrato del Ayuntamiento de Tuineje. Una cantidad a la que hay que sumar los otros conceptos que también abonó el Consistorio chicharrero a los artistas por alojamiento, vuelos, seguros de viaje, agentes de gestión, dietas y campaña. Hasta un total de 73.357 euros.

El concepto del caché es importante porque en el pliego de cláusulas administrativas de la contratación de Orishas y de Juan Luis Guerra para el Carnaval se establece que “el presupuesto del contrato se determina de acuerdo con el caché del artista en el mercado internacional y nacional, sin que sea posible la negociación en los términos previstos en el artículo 169 de la Ley de Contratos del Sector Público, puesto que el precio viene determinado por el caché artístico en cuanto al precio”.

Orishas también actuó en el sur de Tenerife, en el marco del festival Sunblast, de producción privada, cinco meses después de su paso por el Carnaval chicharrero. Fuentes de la organización consultadas confirman que el coste del concierto del grupo cubano, que se subió al escenario el pasado 10 de agosto, estuvo entre 30.000 y 40.000 euros. Una cifra que se asemeja a la cantidad abonada por el Ayuntamiento de Tuineje y que también pone de manifiesto el posible sobrecoste abonado por el Organismo Autónomo de Fiestas.

Actuación de Orishas en Fuerteventura.

Irregularidades

Entre las irregularidades detectadas en el expediente destaca el presunto sobreprecio que pagó el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por las actuaciones de Juan Luis Guerra y Orishas, que tuvieron lugar a menos de tres meses de las últimas elecciones locales. La existencia de pliegos con precios contradictorios muestran una diferencia de costes que ronda los 90.000 euros. Las cifras de los pliegos que no cuadran figuran en el desglose de gastos para el concierto del cantante dominicano, pero en el caso del grupo cubano las cuantías no varían.

Coalición Canaria, formación política que gobernaba en la capital tinerfeña en el pasado mandato, ha achacado las diferencias en los precios a un “error humano”. El exgerente del ente público, José Ángel Alonso, llegó a entregar un segundo pliego técnico, que no está en el expediente, con las cuantías supuestamente corregidas, pero entre los dos documentos existe otra diferencia que no ha recibido explicación: la supuesta representación exclusiva de Juan Luis Guerra y Orishas pasó, en tan solo un día, de estar en manos de la empresa Radio Club Canarias, del grupo Prisa, a ser ostentada por un particular, Alfredo Moré Silva.

Las dudas que rodean al intermediario de ambos artistas se acrecientan en el expediente, además de por no quedar clara la acreditación de la exclusividad, cuando se analizan los criterios de solvencia económica y técnica que regían el contrato, que superó los 500.000 euros. Según el pliego de cláusulas administrativas, el beneficiario tenía que haber acreditado “un volumen anual de negocios o bien un volumen en el ámbito al que se refiere el contrato por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación”. Las declaraciones de la Renta aportadas por Alfredo Moré confirman que la suma de los ingresos del supuesto representante en los últimos tres años no alcanza los 150.000 euros.

Para acreditar su solvencia económica, el intermediario también tenía que haber presentado, según los pliegos, el justificante de “un seguro de indemnización por riesgos profesionales por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación”. Un documento del que tampoco hay rastro en el expediente.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife no solo adjudicó el procedimiento a Alfredo Moré por medio millón de euros sin cumplir con las garantías exigidas en los pliegos; también adelantó la mitad del dinero el mismo día que se firmó el contrato, pese a que el beneficiario no presentó las facturas por los gastos de vuelos, hoteles, dietas y seguros de los artistas, tal y como exigían las cláusulas administrativas de la contratación para que se pudiera autorizar el primero de los pagos.

El concejal de Podemos-IU Ramón Trujillo, tras llevar la polémica a una comisión de control municipal, ya ha anunciado que la próxima semana denunciará en la Fiscalía las irregularidades detectadas en el expediente. El propio Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, donde ahora gobierna el PSOE, ha iniciado un expediente de información reservada para investigar las anomalías destapadas en la contratación de Juan Luis Guerra y de Orishas en la última edición del Carnaval chicharrero.