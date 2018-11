El PP elige a María de la Salud Gil como candidata al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

El PP ha confirmado este lunes a la actual presidenta de la patronal de los constructores de Las Palmas, María Salud Gil, como su candidata a alcaldesa de la capital grancanaria en las próximas elecciones de 2019.



Gil, que ya era militante del PP, ha dicho que asume el reto con la acción social y la igualdad como metas, y con la intención de demostrar que "desde la economía se construye el bienestar social" y que "la progresía no es patrimonio de la izquierda".



"La prioridad del Ayuntamiento será la gente, ha asegurado la aspirante a alcaldesa, que ya ha comunicado su candidatura a la patronal y será sustituida previsiblemente en breve del puesto que ocupa.



Aunque tiene "una vida profesional plena", decidió "salir de su zona de confort" para contribuir a la mejora de la ciudad cuando el PP le pidió que fuese candidata, según ha indicado.



Gil ha dicho que no tenía intención de volver a la política, tras haber sido consejera de Asuntos Sociales en el Cabildo de Gran Canaria cuando José Manuel Soria fue presidente, pero la propuesta "fue un desafío y suelo responder a ellos".



"Me reté a mí misma", pues "soy comprometida, con convicciones y con consciencia social, ha dicho hoy durante una rueda de prensa para presentar su candidatura junto al presidente del PP de Canarias, Asier Antona, y la líder del partido en Gran Canaria, Australia Navarro.



"Ha sido una sorpresa para mí, pero me he ilusionado en medio minuto", ha asegurado Gil.



Tanto ella como el PP tienen "un proyecto claro de ciudad", pero no han querido avanzarlo, ya que desean escuchar las necesidades de las personas antes de tomar decisiones.



"Los programas no se hacen desde la escenificación pública, sino desde abajo", ha dicho Gil, quien ha señalado que tampoco se ha decidido todavía la candidatura completa del PP a la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria



Considera que la capital grancanaria necesita que se cambien muchas cosas, como "el desequilibrio brutal" que existe en la ciudad alta y la baja. "Ese desequilibrio me mata", ha confesado, porque considera que una ciudad no puede ser cosmopolita si los barrios no están integrados y no se llevan a ellos las oportunidades.



También cree en la capital hay muchas barreras arquitectónicas, incluso para quienes no tienen ninguna discapacidad, y que no existe una atención integral a los mayores,



El presidente del PP de Canarias cree que Salud Gil es "la mejor candidata posible", incluso es Hija Predilecta de la ciudad, y se ha mostrado convencido de que el PP volverá a ganar la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria.



Según ha asegurado, las encuestas que maneja su partido les dan como ganadores, lo que permitirá que la capital grancanaria deje de ser "una ciudad anestesiada, hundida en su liderazgo".



Antona considera que el actual grupo de gobierno municipal "ha acabado con los servicios básicos" y la ciudad actualmente "es sucia e insegura".



"El PP trabajará internamente para que Las Palmas de Gran Canaria recupere el timón y el liderazgo", ha asegurado el líder de los populares.



Respecto a la posible coincidencia de las elecciones generales con las municipales y autonómicas en mayo de 2019, después de que el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, haya dicho que el Gobierno no la descarta, Antona ha considerado que se trata de "un globo sonda" que probablemente desmentirá el presidente, Pedro Sánchez.



"Así que lo que yo diga es irrelevante", ha dicho Antona, quien ha destacado que ese tipo de contradicciones es habitual en el Gobierno.