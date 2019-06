El PSOE pide Hacienda para pactar con Nueva Canarias en el Cabildo de Gran Canaria

“Entendemos que la Consejería de Hacienda tendría que ser para el PSOE”. Así de rotundo se ha mostrado el candidato del PSOE a la Presidencia del Cabildo de Gran Canaria, Luis Ibarra, quien pone sobre la mesa esta condición para fraguar un posible pacto con Nueva Canarias, pues ambos obtuvieron ocho escaños en las elecciones del 26 de mayo, y la mayoría absoluta está en los 15 asientos.



Ibarra hace valer la experiencia que ostenta al haber sido consejero de Hacienda de 2007 a 2011, durante el gobierno de PSOE y Nueva Canarias en la Corporación Insular, que llegaron al poder tras presentar una moción de censura a José Manuel Soria (PP), pero también por la mala gestión que a su juicio ha hecho la formación nacionalista de esta cartera.



“Para nosotros es una hoja de ruta clara porque hemos criticado cómo ha gestionado Nueva Canarias esta Consejería”, ha afirmado Ibarra, quien ha recordado que durante la campaña ha mantenido una línea roja: la compra de los terrenos en Amurga. “No vamos a consentir que se compren esos terrenos”.

“En el Cabildo de Gran Canaria hay que primar la gestión y lo que ha hecho Nueva Canarias es francamente mejorable” ha manifestado Ibarra, al mismo tiempo que ha añadido que no comparte “principios de deslealtad”, ni “que se utilicen los procedimientos para potenciar las distribuciones de fondos en beneficio de unos ayuntamientos y en perjuicio de otros”.



Sin embargo, reconoce que el pacto más lógico sería el del PSOE con Nueva Canarias, pues sumarían 16 consejeros, pero para que su formación otorgue la Presidencia a Antonio Morales expone otro requisito: que se produzca el cambio en el Ejecutivo regional que ponga fin “a los 26 años de mal gobierno de Coalición Canaria”. Por ello, reconoce que no tiene prisa en comenzar las negociaciones, puesto que también tendrá en cuenta lo que suceda en los ayuntamientos, en los que hay compañeros que "no quieren precisamente este pacto con Nueva Canarias”.

Así, espera que las negociaciones con Nueva Canarias empiecen la semana que viene, pero adelanta que hablará “con todos los partidos”, pues mantiene todas las posibilidades abiertas, sobre todo teniendo en cuenta que “hay otras formaciones que han dicho que hay que cambiar la forma de gestionar de Nueva Canarias, de bronca, de ausencia de consenso y de prepotencia”. De hecho, admitió que liderar una moción de censura contra Nueva Canarias "está en el tablero”.



La aritmética que otorgue al PSOE la Presidencia del Cabildo de Gran Canaria pasa por un pacto con Coalición Canaria-Unidos por Gran Canaria (3), Podemos (2) y Ciudadanos (2) o con el PP (6) y una de las tres formaciones. En cualquier caso, Ibarra ha señalado que actualmente "la realidad es que NC no cuenta con el apoyo de ningún otro grupo y tendrá que hablar con el PSOE”.

Por su parte, el presidente en funciones de Nueva Canarias en el Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, cuyo partido ganó las elecciones del 26 de mayo por 4.549 votos de diferencia en un reñido final en el recuento, reconoce que “todavía no se ha producido ningún contacto directo”, pero no esconde que su apuesta es la de “un pacto de progreso”.