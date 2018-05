El Parlamento de Canarias fracasa en reformar el sistema electoral, que se debatirá en el Congreso

La ponencia del Parlamento de Canarias que estudia la reforma del sistema electoral ha concluido este miércoles sus reuniones sin alcanzar un acuerdo, con lo cual será el Congreso el que en su caso decida el modelo autonómico canario a través de la reforma del Estatuto de Autonomía.



Los grupos de la oposición, PSOE, PP, Podemos y Nueva Canarias, que suman 39 escaños, uno menos de los necesarios para aprobar una ley electoral en Canarias, habían planteado una oferta a Coalición Canaria (18 escaños) y ASG (tres escaños) basada en la introducción de una nueva circunscripción regional, pero en la reunión de la ponencia estos dos grupos han comunicado que no la aceptan.



El 14 de mayo se reunirá la comisión de reforma del sistema electoral para elaborar el dictamen final de los trabajos, en la que PSOE, PP, Podemos y Nueva Canarias presentarán una propuesta común definitiva basada en la lista regional y CC y ASG presentarán sus votos particulares con sus propias iniciativas.



Ante la falta de acuerdo, la modificación del sistema electoral solo podrá realizarse mediante una modificación del Estatuto de Autonomía, cuya reforma está en trámite en el Congreso de los Diputados.



En la Cámara Baja, PSOE, PP, Podemos y Nueva Canarias tienen mayoría suficiente, pero existen dudas sobre si habría tiempo para que entrara en vigor para las elecciones autonómicas de 2019.

El portavoz de CC en el Parlamento de Canarias, José Miguel Ruano, declaró tras la reunión que los grupos de la oposición "tendrán que medir muy bien" los plazos para que su propuesta tenga vigencia, como pretenden, en 2019.



"No aceptaron nuestra propuesta, ellos tomarán sus riesgos", dijo Ruano, en referencia a la alternativa ofrecida por CC, rechazada por el resto, de aumentar a 63 el número de diputados pero sin variar las circunscripciones, asignando uno más para las islas de Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura, además de rebajar las barreras electorales.



Según Ruano, la falta de acuerdo final se debe a que los modelos de construcción de Canarias son distintos: "Nosotros construimos Canarias desde la isla hacia el archipiélago, otros tienen una posición más superestructural".



La portavoz de Podemos, Noemí Santana, que habló en nombre de toda la oposición, lamentó la respuesta negativa de CC y ASG a las dos alternativas que les habían ofrecido para un nuevo sistema electoral, una de ellas basada en una lista regional de nueve diputados que se sumarían a los 61 elegidos en las circunscripciones insulares, y la otra con una lista regional de siete diputados y 63 para las insulares, además de la rebaja de barreras.



Al no haber acuerdo, los grupos de la oposición van a unificar su modelo electoral final para presentarlo como propuesta de dictamen ante el pleno del Parlamento y defenderlo en el Congreso de los Diputados para incorporarlo al Estatuto de Autonomía.



"Nuestra voluntad es seguir unidos" en el trámite en el Congreso de los Diputados, dijo Santana, quien señaló que es optimista y que, aunque los plazos son ajustados, hay tiempo para que esté aprobada la reforma electoral antes de las elecciones de 2019, así que no debe cundir "el alarmismo".



El portavoz de ASG, Casimiro Curbelo, confirmó que el grupo mixto presentará un voto particular para el dictamen de la comisión de reforma electoral que consistirá en mantener el sistema electoral vigente, únicamente rebajando las barreras electorales al 3% regional y 15% insular.



Señaló que si todos los grupos excepto el suyo hubieran alcanzado un compromiso, él habría realizado "una reflexión para el acuerdo", pero como no ha sido así él no va a realizar "ese esfuerzo".