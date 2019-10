Podemos Canarias propone que la relación entre Canarias y la UE priorice los derechos sociales frente a los intereses económicos

La presidenta del Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias, María del Río, ha propuesto al Gobierno regional establecer unas líneas de acción política con respecto a las relaciones entre las Islas y la Unión Europea (UE) "basadas en priorizar los derechos sociales de las mayorías por encima de intereses económicos de unos pocos". "No queremos una UE en la que los intereses de los mercados estén por encima de los principios de justicia social, el liberalismo económico por encima del derecho a una vida digna", afirmó Del Río.

La presidenta del Grupo Parlamentario insiste en que más allá de las reivindicaciones de carácter económico que se plantean desde Canarias como región ultraperiférica a la UE, hay que considerar que quizás esta crisis "sea una oportunidad para revisar qué tipo de UE tenemos y qué tipo de UE queremos, una ocasión para plantearnos la necesidad de consolidar una Europa de los pueblos, social y solidaria, frente a la Europa de los mercados que no renuncie a los principios básicos de respeto y cumplimiento de los Derechos Humanos".

"No podemos compartir, sin hacer crítica y autocrítica, las actuaciones de una UE en la que priman otros intereses por encima de los Derechos Humanos, en la que se mira hacia otro lado mientras se incumplen resoluciones de Naciones Unidas y sentencias del propio Tribunal Europeo tal como ocurre con el pueblo saharaui", insiste la diputada.

Para Del Río, "las consecuencias del Brexit, la crisis provocada por Tomas Cook, Ryanair o cualquier otra causa que incida en nuestra economía sin duda nos preocupa, pero lo cortés no quita lo valiente y no queremos una UE en la que los intereses de los mercados estén por encima de los principios de justicia social, el liberalismo económico por encima del derecho a una vida digna".

"Estamos viviendo momentos sin duda delicados, pero no podemos bajar la guardia ni dejar de fijar posición ante conflictos como el que se está viviendo en la región de Rojava con la invasión militar de Turquía". Por ello, insistió en que es el momento de "tomar decisiones comprometidas como la dejar de venderles armamento, por más que el presidente de Erdogan amenace con abrir las puertas a 3,6 millones de personas refugiadas retenidas en Turquía en virtud del vergonzoso acuerdo alcanzado con Europa en 2016".

"Si algún día en el futuro nuestras hijas o nietas se interesan por la lectura de los debates del Parlamento, no me gustaría que pensaran que, al hablar de la UE en estos días, no criticáramos los acuerdos que tenemos con países como Turquía, cómo mercadeamos con derechos humanos a cambio de proteger nuestras fronteras e impedir el paso de personas que vienen huyendo de guerras, hambrunas o cómo miramos hacia otro lado mientras se ocupan territorios, torturan, violan y se vulneran derechos de personas y pueblos con nuestro silencio cómplice", concluye.