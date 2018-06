Podemos imparte un taller en Gran Canaria para formar a las bases de cara a las futuras elecciones

El cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero ha impartido este sábado un taller sobre la elaboración del programa electoral a militantes de su partido en Las Palmas de Gran Canaria, de cara a los comicios autonómicos y locales que se celebrarán en Canarias el próximo año.



Monedero, que ha declinado hacer declaraciones a los periodistas, ha participado en este en encuentro, Activando 2019, organizado por Podemos Canarias y que reunirá también en la isla al alcalde de Cádiz, José María González Kichi, la eurodiputada Dolores Sánchez y la líder de la formación morada en Andalucía, Teresa Rodríguez, entre otros miembros del partido.



La secretaria general de Podemos en Canarias, Noemí Santana, ha explicado que se trata de una jornada formativa para formar a las bases de cara a los futuros comicios, tanto autonómicos y locales como europeos que se celebrarán en mayo de 2019 .



Santana, además, ha señalado que "casualmente se ha convertido también en una jornada de celebración" por el triunfo de la moción de censura del PSOE contra el presidente Mariano Rajoy que "ha echado a los corruptos del Gobierno".



Una moción que para la líder de Podemos en Canarias abre una puerta a la "esperanza para esta tierra y este país", que, a su juicio, debe mirar a Portugal, cuyo gobierno socialista, apoyado por el bloque de esquerra y por el partido comunista, está consiguiendo que la economía crezca y mejorando la calidad de los servicios públicos, así como fortaleciendo el estado de bienestar.



En cuanto a la posible incorporación de su partido en el Gobierno de Sánchez, Santana ha comentado que esa cuestión la debe decidir el nuevo presidente del Ejecutivo, "pero sin duda un gobierno que cuente con más de 84 diputados será mas fuerte".



Ha comentado que en el debate de la moción de censura apreció "muy buen 'feeling' entre Sánchez y Pablo Iglesias", quienes incluso reflexionaron sobre los errores que cometieron por no haber pactado con anterioridad y que desde Podemos están esperanzado en que prospere un proyecto progresista.



"Estamos a disposición de Sánchez, pero no tenemos ningún tipo de ambición por coger un sillón, estamos para lo que se nos necesite", ha añadido.



En cuanto al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado de 2018, Santana ha afirmado que "no pondrán pegas", y ha indicado que lo ha dicho su partido es que no le gustan porque los ha elaborado el PP y "porque no van a ayudar a salir al país de la situación en las que está, ya que deja atrás a mucha gente".



Podemos entiende que en este periodo de transición se puede continuar con esos presupuestos, apoyados por Sánchez para lograr el respaldo del PNV y de NC a la moción, pero haciendo "políticas bien distintas al PP", ha señalado Santana.



Así, ha considerado que una de las primera medidas a tomar sería derogar la reforma laboral y la "ley mordaza", incrementar la pensiones y el salario mínimo interprofesional "para que se vea el cambio de rumbo del nuevo Gobierno".