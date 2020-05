Quevedo (NC) carga contra el Gobierno de Sánchez: hay un "problema de frivolidad" hacia Canarias, "merecía un 'no' a la prórroga"

El único diputado de Nueva Canarias en el Congreso de los Diputados, Pedro Quevedo, lo tiene claro: "El Gobierno merecía un 'no' a la prórroga", en referencia a la votación del quinto aplazamiento del estado de alarma propuesta por el Gobierno de España. El nacionalista asegura que su voto no fue en contra -se abstuvo este miércoles- porque desde su partido consideran que la situación que está viviendo el país "está por encima de la política".

En una entrevista para el programa ¡Despierta Canarias! de Radio Marca Tenerife en la mañana de este jueves, afirmó que desde el Gobierno nacional existe una actitud de "soberbia" y "desprecio" hacia las Islas que desde su formación no van a "tolerar". Además, aseguró que el Archipiélago "siempre" ha sufrido un "problema de frivolidad" por parte de Madrid. "Confunden el buen clima con la situación social de las Islas".

El también concejal de Turismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria aprovechó la oportunidad para dejar claro al Ejecutivo nacional que su voto no lo tienen hecho y que las Islas necesitan soluciones ante la gravedad de la crisis sanitaria y económica derivada de la situación de pandemia por la COVID-19. El peso del turismo en el Archipiélago alcanza el 35% del Producto Interior Bruto (PIB) y el 40% de los empleos. "Queremos soluciones, no compromisos verbales sino hechos", reprocha.

Así mismo, insistió en que le parece una "falta de respeto" que se trate a su partido y a Coalición Canaria -la otra fuerza nacionalista isleña en el Congreso- como "lo mismo". "Ana Oramas y yo somos personas distintas que ni siquiera tuvimos la misma opinión", dijo lamentando las comparaciones. De hecho, la diputada de CC apoyó la prórroga del estado de alarma recordando que lo hacía porque el Gobierno había aceptado su condición de ampliar los ERTE en el sector turístico.

Sobre la situación en la Cámara Baja señala que es "una vergüenza" y prefiere que no le relacionen con "esa gentuza". Aunque es consciente que es un Gobierno "difícil de gestionar", el nacionalista recuerda que se debe cuidar a sus posibles socios y escucharles, en caso de que eso no ocurra "habrá elecciones en un año", augura. "Hay una oposición que a veces me hace echarme las manos a la cabeza".