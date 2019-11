Carlos Alonso: "Será difícil digerir que CC apoye un Gobierno del PSOE, que ha dirigido el desalojo de los nacionalistas de las instituciones Canarias"

El expresidente del Cabildo de Tenerife y portavoz del Grupo Insular Nacionalista, Carlos Alonso, ha dicho este viernes que es "muy muy difícil" que su partido, Coalición Canaria (CC), apoye un Gobierno "extremado" de PSOE y Unidas Podemos que "no le conviene" ni a Canarias ni a España. En declaraciones a Cope Canarias recogidas por Europa Press, ha apuntado el país necesita "moderación", ya sea entre la izquierda y la derecha, y el nuevo Ejecutivo va a "dar pie al independentismo porque se hace necesario su concurso".

Además, ha comentado que no se fían de Pedro Sánchez porque "ha incumplido reiteradamente" con Canarias en el último año y medio, y aunque el voto de CC en la investidura "puede ser importante", no lo será con el Gobierno ya en marcha. "No tendremos herramientas para que los acuerdos se puedan cumplir", ha indicado.

Alonso ha criticado también que para las bases y la militancia de CC será "difícil digerir" que se le vaya a dar "las llaves de La Moncloa" al PSOE cuando junto a Podemos ha dirigido el "desalojo" de los nacionalistas de las instituciones canarias, al convertirles en "enemigo público número uno" en las pasadas elecciones.

El portavoz nacionalista, que ha aclarado que su posición es "personal", ha comentado que es partidario de "esperar" porque "todo está muy cogido con pinzas", ya que ERC no va a votar a favor y hay que ver la postura de Bildu.

"Hay que asistir a las reuniones pero no pronunciarnos a favor hasta que haya un panorama más claro", ha apuntado, ya que "hay muchas cosas por ver" y se debe tener una "posición muy crítica con el posible acuerdo".

Asimismo, ha indicado que el Gobierno de coalición "no es la única opción" ya que "hay voces" del PP, como la del presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, que propone un apoyo de investidura o dirigentes de Cs que piden la abstención o voto a favor de los populares.