Torres pide derogar la Ley de Estabilidad y defiende la subida fiscal prevista para Canarias

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha defendido derogar la ley de estabilidad presupuestaria, a cuya aplicación achacó el superávit de la Comunidad Autónoma, el cual, no obstante, no le llevará a cambiar sus planes de subida fiscal para 2020, como le ha pedido Ciudadanos en el Parlamento.



La portavoz de Ciudadanos, Vidina Espino, reclamó este lunes a Torres en la sesión plenaria de control una rectificación en el incremento de medio punto previsto en el IGIC, a la vista de que "la realidad" ha desmentido, en su opinión, las previsiones del ejecutivo de que se terminaría el año con déficit presupuestario.



Lejos de ese escenario, la Comunidad Autónoma tiene un superávit de 600 millones de euros y está batiendo un récord en la recaudación por el IGIC cuando se había anunciado un retroceso, señaló Espino para demandar al Gobierno que cambie sus planes de subir los impuestos.



La representante de Cs se mostró de acuerdo en modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria para las comunidades autónomas "cumplidoras", pero señaló que la realidad ha desmentido "el relato" del consejero de Hacienda, Román Rodríguez, a quien atribuyó que justificó la subida de impuestos por la mala marcha de las cuentas y de la recaudación del IGIC.



"Estamos pagando más impuestos que nunca con lo que recauda el Estado y con lo que se recauda por el IGIC, y usted pretende seguir subiendo los impuestos", reprochó la diputada al presidente.



Espino pidió al presidente que no se deje asesorar por Román Rodríguez, "que no ha dado ni una", y que "evite el castigo" de más impuestos a los trabajadores, autónomos, empresas y clases medias.



El presidente contestó que el superávit presupuestario responde a la vigencia de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, cuya derogación defendió, y sostuvo que "no hay razón para que se mantenga redactada como en 2012".



Recordó que fue la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal la que alertó en julio del riesgo de incumplir la regla de gasto, lo que obligó al Gobierno de Canarias a "retener" 170 millones de euros para pagar el incremento derivado del acuerdo del anterior ejecutivo para rebajar el horario a docentes y sanitarios.



También consiguió el Gobierno de Canarias la transferencia de 330 millones del Estado que no estaban previstos, explicó. Torres añadió que el Gobierno quiere que el presupuesto de 2020 responda a la "agenda social" y para eso es necesario "cumplir la regla de gasto", y "siempre que se cumple, hay superávit", señaló. El presidente, además, se mostró satisfecho con la posición de Ciudadanos de modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria.



Ángel Víctor Torres también se pronunció sobre el reajuste de las transferencias del Fondo de Desarrollo de Canarias a los cabildos insulares, que de 160 millones anuales se quedará en 112 en 2019 y 80 en 2020, lo cual se compensará en años sucesivos.



Señaló que inicialmente estaba previsto transferir a los cabildos en 2019 únicamente 60 millones de euros, pero tras las conversaciones mantenidas se llegará a 112 millones y se mantienen 80 millones para 2020.



El presidente señaló que esa reprogramación es de interés mutuo, puesto que las administraciones insulares y locales tienen problemas de ejecución de las inversiones, de manera que "todo se hace y se seguirá haciendo de mutuo acuerdo".



Señaló además que el Gobierno y los cabildos coinciden en que hay que reorientar las inversiones hacia la sostenibilidad y reiteró que en el Fdcan se actuará "sin imposiciones y con consenso".



Luis Campos, diputado de Nueva Canarias, reivindicó la capacidad de negociación y de alcanzar acuerdos del Gobierno canario en un asunto que convenía reajustar a ambas partes.