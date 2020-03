Torres defiende que Canarias estará exenta del nuevo impuesto aéreo y acusa a Clavijo de "alarmar"

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha solicitado "rigurosidad" a quienes "están alarmando" en relación al nuevo impuesto aéreo al transporte que prevé implantar el Ejecutivo central para luchar contra el medioambiente, ya que matizó que el Archipiélago tendrá una "excepción".

"Me gustaría ser claro y algunos que están alarmando y que lo hacen sabiendo que es al contrario de lo que dicen, deberían ser más rigurosos porque este impuesto excepciona el hecho insular", apuntilló para agregar que deberían leerse "bien las notas de prensa del Gobierno de España", ya que en las mismas especifica que "se debería de tener en cuenta el hecho insular".

De todos modos, Torres indicó en declaraciones a los periodistas que ha hablado de este tema con las ministras Teresa Ribera y María Jesús Montero, por lo que consideró que puede afirmar que "Canarias va a tener una excepción con respecto a estos impuestos" aunque admitió que en la lucha contra el cambio climático todos están "absolutamente inmersos y se puede hacer de varias fórmulas".

En este sentido, señaló que Canarias trabaja en una ley contra el cambio climático para este año 2020, a lo que sumó que se "va a convertir en el observatorio internacional contra el cambio climático porque tiene todas las condiciones", de ahí que pidió a algunos partidos de la oposición y al propio senador de CC, Fernando Clavijo, que "sean un poquito más serios".

Además Torres expuso que aún "no" hay texto ni articulado, actualmente lo que hay es "una publicación inicial para que reciba alegaciones de la ciudadanía para luego hacer el texto" aunque el Gobierno central "dice claramente que debería de tener en cuenta el hecho insular, si eso es así blanco y en botella".

En cuanto al que Canarias forme parte del Consejo de Administración de Aena, Torres apuntó que actualmente se encuentran en un proceso negociador que espera "llegue a buen puerto", ya que consideró que la comunidad "tiene que estar" en dicho órgano con una representación concreta.

El presidente de Canarias defiende que la comunidad esté representada en dicho Consejo de Administración después de que haya sufrido la quiebra de Thomas Cook y de las distintas crisis que han afectado al sector turístico, añadiendo que entiende que deben estar "las regiones que tienen el mayor volumen de PIB de turismo y que además lo aportan al Gobierno central a través de los impuestos".

Torres indicó que este planteamiento ya se lo ha trasladado tanto al ministro de Fomento, José Luis Ábalos, como al presidente de Aena, Maurici Lucena, por lo que lo abordarán la próxima semana, afirmando que trabajarán para que en el Consejo de Administración de Aena, que controla los aeropuertos, tenga un representante canario.

Preocupa que a la hora de plantear un impuesto al uso del transporte aéreo no se te va en cuenta que los canarios no tenemos alternativas al avión para desplazarnos. Si no se tiene en cuenta el hecho insular, este impuesto nos aislará aún más. https://t.co/MQ9pneQ4D9