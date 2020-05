VÍDEO | Un concejal en un municipio canario con 100 nacionalidades: “En esta situación de pandemia, los magrebíes generan inseguridad”

Un concejal de la formación local Agrupación de Vecinos se convirtió en el protagonista de un pleno de trámite en el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana (Gran Canaria) por los argumentos que empleó para oponerse a una moción por la que se pretendía criticar las intenciones expansionistas del reino de Marruecos hacia aguas territoriales de las Islas Canarias. Jacinto Reyes expuso que “en esta situación de pandemia, en esta situación de seguridad, parece ser que ustedes no viven en Vecindario [la localidad más populosa del municipio], pero les puedo asegurar que en Vecindario existen temas de inseguridad, y muchas veces propinados (sic) por colectivos magrebíes”.

El mismo concejal ya había intentado antes de la celebración del pleno que esa moción, que defendió la concejala de Nueva Canarias Yaiza Pérez, no fuera debatida, para lo cual acudió a los tribunales de justicia arguyendo que las pretensiones de Marruecos no son competencia municipal sino del Gobierno del Estado. Pero el juzgado correspondiente no le dio la razón. Una jueza dictó este mismo jueves por la mañana un auto en el que hacía valer por encima de aquella consideración la libertad de las instituciones democráticas para abordar cualquier tipo de debate. De ahí que fuera ahora y no antes de la pandemia cuando se abordara la cuestión en el pleno consistorial.

El alcalde de la localidad, Santiago Rodríguez (Fortaleza-Coalición Canaria), recordó al protestante concejal el derecho que le asiste a recurrir el acuerdo plenario una vez quedara adoptado, como así ocurrió por 17 votos a favor y seis abstenciones, los cinco concejales de Agrupación de Vecinos y la concejala que concurrió por Podemos y que fue expulsada ya hace meses tras una acalorada ruptura del grupo de gobierno.

Al concejal Reyes le replicó Pedro Sánchez en nombre de Fortaleza-Coalición Canaria: “Usted dice que no tiene ideología y le traicionó el subconsciente, se le ve cuando ha querido criminalizar a la población magrebí, asociando delincuencia con magrebí”.

El portavoz del PSOE, Julio Ojeda, anunció su voto a favor de la moción “porque está en la línea de lo que defiende nuestro partido y de lo que se ha votado ya por el Gobierno canario y en el Congreso de los Diputados”. El Partido Popular manifestó su voluntad de votar la moción si se suprimían los puntos que hablaban del derecho de autodeterminación del pueblo Saharaui. La edil no adscrita, Beatriz Mejías, apoyó las tesis de Agrupación de Vecinos para que los temas internacionales no se debatan en el pleno municipal. Finalmente la moción salió adelante con los votos de Nueva Canarias, Fortaleza y PSOE.

No es la primera vez que el partido de Jacinto Reyes, ex guardia civil, tiene gestos contradictorios con la integración racial en este municipio canario con unas 100 nacionalidades distintas censadas. En las elecciones locales de 2019, la candidatura de esa formación al Ayuntamiento de Santa Lucía incluía a un ciudadano marroquí residente en el municipio. Su foto aparecía con tan solo su nombre, Abdel, obviando la evidencia de su apellido.

Agrupación de Vecinos en Santa Lucía de Tirajana es la filial local de un partido de igual nomenclatura del vecino San Bartolomé de Tirajana, donde ejerce de marca local del PP.

El municipio grancanario de Santa Lucía, en el sureste de Gran Canaria, tiene censadas unas 100 nacionalidades, y la marroquí no precisamente es la más numerosa. Tras los españoles destacan los italianos, una de las nacionalidades que más ha crecido estos últimos años en Canarias.