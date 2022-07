La alcaldesa de Mogán, sobre el presunto abuso sexual en la televisión municipal: “No me voy a manifestar porque está totalmente judicializado”

La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, ha declinado este lunes hacer declaraciones sobre la investigación por acoso laboral y delito sexual al director de la Radio Televisión Pública de su municipio al ser preguntada en el programa Una más Uno de Canarias Radio La Autonómica. “Mire, yo ahí no me voy a manifestar porque eso está totalmente judicializado, y yo con las cosas que están en la Justicia y se lo digo porque me ha tocado vivirlo en primera línea no me voy a manifestar, cuando la justicia se pronuncie actuaremos, de lo contrario hay que dejar actuar a la Justicia”, ha afirmado.

El juzgado abre ahora diligencias contra el director de la televisión pública de Mogán tras un error que impidió hacerlo antes

El Ayuntamiento de Mogán ha mantenido silencio desde que Canarias Ahora publicara que una trabajadora de la Radio Televisión Pública había denunciado al director del organismo, Gregorio Guerra, y que un juzgado había abierto diligencias previas. Se trata de un caso por el que ya fue llamado a declarar Gregorio Guerra y la denunciante el pasado 5 de julio, sin que el Ayuntamiento haya tomado medidas cautelares al respecto.

En el pleno del pasado 3 de junio, el Ayuntamiento de Mogán confirmaba que no había tomado medidas ante la denuncia contra el director de la televisión pública del municipio. “Esta administración no tiene conocimiento oficial de circunstancia alguna que tenga que ver con estos hechos, teniendo en cuenta que ni siquiera tenemos conocimiento oficial de este asunto evidentemente no se ha tomado ninguna medida al respecto, porque como usted muy bien ha dicho es una noticia de la que se ha tenido público conocimiento por este medio digital”, contestó entonces el vicealcalde Mencey Navarro (Ciuca) a las preguntas planteadas por el concejal del PSOE l PSOE Artemi Artiles.

“¿Eran conscientes desde la corporación de esta circunstancia ? ¿Eran conocedores? ¿Qué medidas han tomado al respecto?” cuestionó el edil, que también preguntó: ¿Existe responsabilidad subsidiaria por parte del ayuntamiento en caso de que el presunto delito sea ratificado por la justicia?“. ”Evidentemente, a nosotros lo que nos corresponde a día de hoy es el sometimiento y respeto de las resoluciones judiciales que pudieran dictarse en el seno de este procedimiento y, una vez tengamos conocimiento oficial del asunto, pues esta corporación con responsabilidad actuará en consecuencia“, afirmó entonces Navarro.

Este periódico ha intentado en multitud de ocasiones recabar la postura del ayuntamiento sobre este caso. En concreto, ha preguntado por escrito y por teléfono si se había aplicado algún protocolo o se había abierto una investigación para este caso. En una ocasión desde el gabinete de prensa se aseguró que no harían declaraciones al respecto, colgando el teléfono posteriormente.

Nueva Canarias Mogán registró a principios de junio en el Ayuntamiento un escrito en referencia a este caso. En el documento, la concejala Isabel Santiago reclamaba que “se den las instrucciones oportunas a la entidad adjudicataria del servicio de gestión de la radio televisión pública de Mogán, la mercantil Etiazul para que, cautelarmente, suspenda del ejercicio de todas sus funciones al director del medio público hasta que se resuelva el proceso judicial, que se sustancia contra este por presunto acoso sexual”.

El presunto caso de acoso laboral y delito sexual

Las diligencias se abrieron a raíz de una denuncia en la que la periodista, contratada por Etiazul, relata hechos que se habrían producido en abril de 2022. El primer episodio del presunto acoso laboral data en el Día Internacional de la Mujer, tras un directo desde el Instituto de Enseñanza Secundaria de Arguineguín. Según su testimonio, en ese momento su jefe, el director de la televisión pública de Mogán, le habría proferido frases como “no tienes ni puta idea de cómo hacer el inicio de un programa” o “a mi no te me pongas chula”. En la denuncia afirma también que tras ese directo, Guerra se burló de ella delante de unos compañeros después de que se torciera el tobillo, que se sintió “totalmente ridiculizada” y que tuvo que abandonar el lugar para llorar.

El presunto abuso sexual denunciado habría ocurrido el 5 de abril de 2022 en la zona del muelle de Arguineguín, en Mogán. Antes de la grabación de unas entrevistas, los trabajadores fueron a comer con su jefe a la Cofradía de Pescadores, donde se habría iniciado una discusión en la que el investigado se habría dirigido a ella con frases como “no tienes ni puta idea”, “lo que dices son chorradas” o “como sigas así de chula te vas de aquí”, “te vas a tu puta casa”. Además, relata en la denuncia que la trabajadora y su jefe se dirigieron hacia la plaza de Las Marañuelas, mantuvieron una conversación sobre lo sucedido y se dieron un abrazo para zanjar los problemas. Posteriormente, explica que ocurrió el presunto abuso sexual, cuando le “agarró el culo” y le espetó “me lo voy a follar”, por lo que afirma que quedó “en shock”.

La denunciante causó baja laboral con síntomas de ansiedad el 8 de abril. Un informe fechado cinco días después tras una nueva visita médica señala que la paciente atribuye un nuevo episodio de vómitos y nervios a problemas laborales y hace referencia a que su jefe “la ha insultado”, “la acosa” e “incluso la ha tocado de forma inapropiada hace una semana”.

La trabajadora fue despedida el 19 de abril y la empresa alegó que no era necesaria “la continuidad de los servicios que ha venido prestando para esta entidad”. La productora Etiazul ha defendido al director de la televisión pública de Mogán a través de un artículo de opinión publicado en un periódico digital de su propiedad, Tiempo de Canarias, dirigido por Pedro Guerra, hermano del investigado. Gregorio Guerra señaló a este periódico antes de publicarse la primera de las informaciones que se trataba de una “denuncia falsa” motivada por el despido de la periodista. No obstante, la baja laboral data del 8 de abril, la denuncia del 16 de abril y el despido del 19 del mismo mes.

La Asociación Canaria de Mujeres de la Comunicación, Vivas, emitió tras la información de Canarias Ahora un comunicado reclamando “espacios laborales seguros para las profesionales de los medios” y exigiendo a Etiazul, la empresa que explota esta televisión que “abra actuaciones” así como al Ayuntamiento. Las comunicadoras recordaron que todas las empresas están obligadas a contar con un protocolo de prevención y actuación por acoso laboral y que la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Además, el Ayuntamiento de Mogán cuenta con un plan de Igualdad.