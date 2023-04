El candidato de CC a la Alcaldía de Telde presenta la lista electoral junto a la Coalición de Centro Democrático

El candidato de Coalición Canaria (CC) a la Alcaldía de Telde, Héctor Suárez, ha presentado al equipo concurrirá a los comicios municipales del 28 de mayo junto a Coalición de Centro Democrático (CCD).

En un comunicado, ambas formaciones cifraron en unas 600 los asistentes a la presentación de las 36 personas que conforman la candidatura que lidera el también secretario local de CC Telde y cuyo número dos ocupa el líder de CCD en la ciudad, Juan Martel.

Héctor Suárez, que actualmente es vicealcalde del municipio, destacó en su intervención que el proyecto que lidera tiene como objetivo “hacer de Telde un orgullo de ciudad”, una premisa que pretende lograr “con trabajo, trabajo y más trabajo aquí, en las calles del municipio”.

En este sentido, Suárez señaló que en mayo “la ciudadanía no tendrá que optar por un color u otro sino decidir si quiere votar por la ciudad o no, y ahí nos encontrarán a nosotros, porque este proyecto no se debe a nadie más que a los y las teldenses”.

También explicó que el proyecto ha recogido propuestas, soluciones y alternativas que mejoren la ciudad junto a todos los sectores y colectivos, “que han aportado una visión realista que va a permitir dar continuidad al proyecto de ciudad que comenzamos en 2019”.

Suárez concluyó agradeciendo el compromiso de Juan Martel para seguir sumando fuerza por y para Telde. Por su parte, el líder de CCD recalcó que el proyecto “aporta experiencia, mucho trabajo y capacidad de gestión, anteponiendo los intereses de la ciudadanía a los intereses partidistas”.

“Estamos muy satisfecho por la respuesta que la ciudadanía ha brindado a este proyecto, por lo que aspiramos a convertirnos en la primera fuerza política en el Ayuntamiento de Telde el próximo 28 de mayo”, añadió Martel.

La lista electoral de CCTelde y CCD: