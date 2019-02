De "las papas y chuletas" al "mándese a mudar": las otras frases estelares de Ana Oramas en el Congreso

La diputada de Coalición Canaria (CC) por la provincia de Santa Cruz de Tenerife en el Congreso de los Diputados Ana Oramas está viviendo una semana de especial popularidad debido a sus polémicas palabras durante el debate de los Presupuestos Generales de 2019. "Vaya mitin, señora ministra. Esto no son las 3.000 Viviendas", le dijo a la titular de Hacienda, María Jesús Montero.

Las redes sociales, y el propio hemiciclo, bulleron de críticas a la diputada tinerfeña, a quien se acusaba de "clasista". Aunque ella ha pedido disculpas, la polémica ya estaba servida y ha convertido a Oramas en una de las protagonistas indiscutibles de este debate presupuestario.

No es la primera vez que la diputada nacionalista acapara los focos en el Congreso. Tirando de hemeroteca encontramos estas entre sus frases más célebres:

Fue en agosto de 2017. Oramas concedió una entrevista al diario El Mundo. En ella describió con estas palabras la vida en las Islas: “No somos de discotecas. Somos de disfrutar el día. Una playa con una chuleta, unas papas, una guitarra, unas garrafas de vino y dejar pasar el tiempo”. Muchas fueron las críticas por describir de esta forma a los canarios.

En plena polémica por las prospecciones que la compañía Repsol realizó en el Archipiélago, Ana Oramas subió a la tribuna del Congreso de los Diputados para expresar su rechazo a ellas. "Hay una frase en Canarias que muchos no la entienden", dijo. "Mándese a mudar, que significa márchese. Nosotros en Canarias le queremos decir a Repsol mándese a mudar de nuestra tierra", espetó ante la Cámara.

Porque me apasiona defender mi tierra. Porque, cuando se trata de luchar por Canarias y por nuestra gente, yo no me callo.