Clavijo defiende el modelo turístico canario como “de éxito” mientras la oposición tacha las mesas de expertos de “más de lo mismo”

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo (Coalición Canaria), ha defendido este martes en un pleno del Parlamento regional las conclusiones presentadas tras seis meses de trabajo por las mesas de expertos para definir el futuro desarrollo del archipiélago y que, en teoría, deberían servir para lograr un modelo más sostenible y equilibrado. Sin embargo, la oposición le ha afeado que dichas mesas son “más de lo mismo” y en las 51 medidas presentadas no hay ninguna que ponga límites al turismo.

Tanto Clavijo como el diputado del grupo Socialista Sebastián Franquis se han acusado mutuamente de falta de acción y de credibilidad respecto al cambio de modelo económico de las islas y una mejor redistribución de la riqueza.

En el debate que ambos han protagonizado, Franquis ha reprochado a Clavijo que tiene “un serio problema de credibilidad”, pues le ha recordado que en su discurso de investidura en su primera etapa como presidente regional, en julio de 2015, planteó “dos grandes asuntos” que se han revelado como “enormes fracasos”.

Uno fue la Ley del suelo, sobre la cual ha preguntado si siete años después de su aprobación “Canarias es más sostenible”, y también si en el archipiélago hay una mejor redistribución de la riqueza que entonces; el otro fue el Fondo de Desarrollo de Canarias, que se ha limitado a “financiar farolas, bordillos, aceras y plazas”.

Por todo esto, ha continuado Franquis, el presidente de Canarias “no es creíble” cuando ahora presenta “un batiburrillo de ideas que no aporta nada nuevo”, ha dicho en relación a las conclusiones de los grupos de trabajo, y ha concluido que el ejecutivo regional “no tiene plan socioeconómico y no escucha y desprecia a los ciudadanos con su actitud y con estas conclusiones”.

En su respuesta, Clavijo le ha recriminado a Franquis que “al albur de la oposición y de manera oportunista” se dedique a “desprestigiar” el trabajo realizado en las comisiones de trabajo por los cabildos, la FECAM, los municipios de menos de 20.000 habitantes y otros actores que se han reunido durante meses y han consensuado “51 medidas concretas”. Esas mesas de expertos ha sido tildadas de “opacas” por los movimientos sociales y ecologistas convocantes de las protestas del 20A y del 20O y consideran que en ellas solo se vieron representados los sectores de poder y no la sociedad isleña.

Clavijo ha abundado en que algunas de las medidas de los expertos se verán plasmadas en los presupuestos de la Comunidad Autónoma de 2025 y ha reconocido que en el Gobierno de Canarias les “gustaría ir más rápido”, y ha ironizado con que lo que no hará su partido, CC, es incluir en un programa electoral o en el pacto de gobierno una tasa turística y no aplicarla, “y ahora presentar un papelito”. Sin embargo, hay que recordar que CC sí incluyó la bajada del IGIC como promesa electoral y sin embargo no la ha aplicado. Pese a esa contradicción, Clavijo ha afirmado que “en cambios de opinión los especialistas son los socialistas”.

Clavijo ha dicho también que está dispuesto a “hablar de todo” y “sin condiciones” para definir el modelo de futuro dado que las islas se enfrentan a un “problema de envergadura enorme” y ha dicho valorar el “espíritu constructivo” del proceso impulsado por el Gobierno con cinco mesas de expertos y la elaboración de 51 medidas y ha lamentado que el Gobierno anterior, cuando “se reseteó todo” con la pandemia, no se aceleraran trabajos de este tipo.

Ha señalado que “la planificación es clave” y esa está “en manos” de cabildos y ayuntamientos, y aunque ha destacado que el turismo en Canarias ha sido un “modelo de éxito” porque permitió al archipiélago pasar de ser una sociedad agraria “con unos índices de analfabetismo y de pobreza terribles” a “dar el salto a la prosperidad”, no ha ocultado que no va a servir para vivir mejor en los próximos 50 años. Cabe señalar que, pese a las cifras récord de turistas y gasto turístico, Canarias sigue teniendo los segundos sueldos más bajos del país y un índice de pobreza y exclusión social de los más elevados de la nación.

“Esto no es unos contra otros que algunos están empeñados, es todos con el futuro de Canarias”, ha agregado, de tal forma que en estos cuatro años se ha fijado como objetivo, al menos, desarrollar cinco o seis medidas, aunque ninguna de las expuestas por los expertos incluye limitar la llegada de visitantes o las plazas turísticas.

Clavijo ha incidido, por ejemplo, en hablar de “fiscalidad y empleo” o en la redistribución de la riqueza que genera el turismo porque los recursos naturales “son de todos” y los beneficios “sólo se queden en unos pocos”. “Nadie está de acuerdo con eso”, ha explicado.

En ese sentido ha reclamado “rigor” para este debate y no “oportunismo”, haciendo más “transparente” el desarrollo urbanístico.

“El hecho de tener algunos espacios naturales protegidos sobresaturados es el éxito de conseguir que los turistas saliesen del todo incluidos de nuestros hoteles. Ahora habrá que regularlos, y hay cabildos que están pensando en cobrar por la utilización de esos espacios naturales protegidos para revertirlos en el mantenimiento”, ha señalado.

El turismo sigue “sin límites”

Luis Campos, de Nueva Canarias (NC), consideró que las medidas frente a la superpoblación (medio millón más de habitantes en los último 25 años y otro medio millón previsto para los próximos 25) son “residuales” en las conclusiones, como lo son las dedicadas a la vivienda o los residuos, mientras el enfoque se orienta hacia las islas menos pobladas y las zonas rurales.

El portavoz del Grupo Socialista, Sebastián Franquis, ha comentado que esperaban “más” de las mesas de expertos porque hay un “hartazgo social”, ironizando con que la apertura de estas comisiones lo que hace es “dilatar” las soluciones.

Ha reprochado que no se han centrado en los servicios públicos ni en la diversificación de la economía y que es poco concreto. “¿Seis meses para esto, señor presidente?”, se ha preguntado. Por eso las conclusiones son “decepcionantes” para Franquis, porque frente a una demanda social solo hay 9 de 51 conclusiones concretas, y el reto es “más de lo mismo”: planes, programas, plataformas, oficinas virtuales, observatorios, estudios, análisis, estrategias o guías.

En ese sentido espera que “no sea una frustración más” como ocurrió con el Fdcan o la ley del suelo.

Los partidos que apoyan al Gobierno aplauden las mesas de trabajo

El portavoz del Grupo Nacionalista, José Manuel Barragán, ha reprochado a los socialistas que cuestionen este modelo de trabajo cuando no se aplicó el Plan Reactiva en la pasada Legislatura. “Lo quitaron hasta de la web”, ha indicado. Así, ha pedido “aprender de los errores” y que la futura estrategia esté bien definida, con aspectos que deben formar parte “del día a día” de las consejerías, al tiempo que ha pedido centrarse, al menos, en turismo sostenible, diversificación económica, financiación y fiscalidad.

En ese sentido ha reflexionado que en algunos destinos donde hay tasa turística “no ha pasado nada” y no se han reducido los turistas ni las dificultades para acceder a la vivienda.

Raúl Acosta, portavoz del Grupo Mixto (AHI), ha defendido la “insularidad” como modelo de desarrollo y ve el modelo trabajo emanado de la Conferencia de Presidentes como una “oportunidad” para afrontar soluciones adaptadas a los problemas de cada isla. Ha negado que sean “prebendas” para algunos territorios sino una muestra de “solidaridad” para lograr el desarrollo, apoyando, por ejemplo, que haya fiscalidad especial para fijar población a los entornos rurales o que se abra una oficina virtual de apoyo a los ayuntamientos. No obstante, ha echado en falta una mayor apuesta por la conectividad de las islas verdes.

Casimiro Curbelo, portavoz de ASG, ha valorado el proceso de participación impulsado por el Ejecutivo, ha resaltado la necesidad de una planificación “urbanística y estratégica” y la simplificación administrativa. “La burocracia nos come”, ha señalado. Ha pedido a la oposición que se “implique” en hacer propuestas “y no otras cosas”, trabajando “para las personas y no los grupos políticos”.

El portavoz de Vox, Nicasio Galván, ha apelado a “crecer” económicamente para garantizar un futuro sostenible, subrayando que es un “absurdo” que se inste al “decrecimiento” y se culpe al turismo. “No hay que dejarlo solo sino complementarlo”, ha explicado.

En ese sentido ha pedido potenciar el REF, las zonas francas o promover la búsqueda de tierras raras en Fuerteventura, ha cargado contra la “ensoñaciones climáticas” y la creación de nuevos observatorios y ha reclamado incentivos fiscales para promover la natalidad.

Juan Manuel García Casañas, presidente del Grupo Popular, ha comentado que los problemas de Canarias “no son nuevos”, caso de la vivienda, la inmigración o la falta de agua, subrayando que el anterior Gobierno de Canarias “no puso medidas”.