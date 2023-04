Clavijo dice que aceptaría una Vicepresidencia o irse para facilitar un acuerdo que permita que Coalición Canaria gobierne

El candidato de CC a la Presidencia del Gobierno canario, Fernando Clavijo, se ha mostrado este martes dispuesto a “ocupar una Vicepresidencia o irse a su casa” para facilitar un acuerdo que permita que su partido gobierne en las islas tras los comicios del próximo 28 de mayo.

Así lo ha asegurado el expresidente canario en el foro político de Editorial Prensa Ibérica, en el que ha expuesto las medidas del programa ejecutivo que CC se compromete a aplicar “en los cien primeros días de gobierno para cambiar Canarias”.

Preguntado por las expectativas electorales de su candidatura, Clavijo ha resaltado que, tras cuatro años en la oposición, CC tiene ahora 1.500 afiliados más que cuando gobernaba y ha sido en este tiempo más leal con el Ejecutivo que preside Ángel Víctor Torres que algunos de los socios del llamado Pacto de las Flores que lo sustentan, y que, además del PSOE, lo conforman NC, Podemos y ASG.

Para Clavijo, tras el 28M lo importante es que CC gobierne, ha subrayado. “Queremos gobernar, si es posible en solitario, aunque es muy difícil. No nos gusta este gobierno y nos presentamos como alternativa. Lo que sí decimos es que no pactaremos ni con Vox ni con Podemos. Con el resto pactaremos, no para echar a nadie, como se hizo con nosotros, sino sobre la base de un programa de gobierno”, ha asegurado.

Fernando Clavijo ha insistido en que lo importante es que CC gobierne, pero “la Presidencia de Canarias no es un objetivo ni del partido ni mío”.

Sobre los resultados a obtener en Gran Canaria, ha dicho que en esta ocasión no será posible duplicar los votos, como ocurrió en 2019 respecto a los de 2015, si bien ha augurado que su partido en esta isla tendrá resultados “francamente buenos, con un crecimiento superior al del conjunto de Canarias”, a lo que contribuirá el empujón que darán los alcaldes independientes.

En el conjunto del archipiélago, Clavijo ha augurado que CC ganará en seis de las ocho islas y gobernará en otras plazas con acuerdos de estabilidad.

Preguntado por la pretendida unidad del nacionalismo y su relación con NC, Fernando Clavijo ha dicho que este sigue siendo un anhelo de CC, que lo ve complicado por “el personalismo” de Román Rodríguez y ha apostado, en todo caso, por una unificación “de abajo hacia arriba”.