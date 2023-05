Crisis en el PP en Santa Lucía de Tirajana: el partido se queda sin su candidato a la Alcaldía tras los cambios en la lista electoral

La polémica persigue al Partido Popular tras su alianza electoral con la Agrupación de Vecinos en Santa Lucía de Tirajana. Este martes, Manuel Hernández ha renunciando a encabezar la candidatura de la coalición a la Alcaldía por los cambios en las listas que se han producido sin su aprobación. El Partido Popular ha reconocido estar “sorprendido por esta situación”, que en cualquier caso atribuye “a un tema interno de AV en Santa Lucía”. En declaraciones a este periódico, ha asegurado que “en todo momento ha cumplido con el pacto suscrito con AV” y sigue apostando por esta coalición electoral“. Así, espera ”se aclare todo cuanto antes porque la coalición AV-PP es la única alternativa a 40 años de gobierno de NC en Santa Lucía de Tirajana“.

PP-AV cambió su lista electoral seis días después de haber presentado la primera plancha a la concurriría a las elecciones al Ayuntamiento el 28 de mayo, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas el 26 de abril. Se borraron los nombres de la número 2, Lucía del Pino Rodríguez Méndez, una de las más acérrimas integrantes de AV en Santa Lucía de Tirajana desde su inicio y del número 6, Jacinto Reyes García, que fue concejal de Recursos Humanos cuando gobernaba AV con La Fortaleza. También desaparecieron José Julián Ali Santana y Daniel García Gutiérrez, que eran suplentes.

Los huecos los ocuparon dos familiares del concejal de AV José Luis Araña, quien ha protagonizado rocambolescos episodios en el Consistorio: insultó y amenazó a un trabajador del ayuntamiento diciendo “te doy un piñazo que te vas a enterar, maricón de mierda” y también, durante un pleno, fue expulsado por hacer un gesto de cortar el cuello con la mano. En concreto, su hija como número cinco, Eva Lucía Araña López, y, como suplente, añadió a su cuñada, Braulia Esther López Pérez, tal y como recoge el BOP de Las Palmas el 2 de mayo.

Manuel Hernández seguía como cabeza de lista, pero renunció tras enterarse por “terceras personas” de los cambios efectuados en la plancha. “Estas últimas acciones me han hecho perder la confianza en las mismas personas que me convencieron para entrar en política, pilares fundamentales para mí, hasta ahora, para continuar con el servicio público que vengo desempeñando desde hace cuatro años, por lo que he tomado la decisión de renunciar a mi candidatura a la Alcaldía de Santa Lucía de Tirajana y abandonar la política activa”, ha señalado en un comunicado emitido el pasado 2 de mayo.

Hernández lidera AV desde que el partido se conformó en el municipio en 2017, fruto de la aspiración de Marco Aurelio Pérez, líder del partido en San Bartolomé de Tirajana, de expandir su partido. De cara a los próximo comicios, AV también había fraguado en Santa Lucía la alianza con el Partido Popular, replicando a San Bartolomé. En el presente mandato, el PP apoyó el pacto de gobierno de La Fortaleza y Nueva Canarias, pero la votación en noviembre del año pasado de los presupuestos de 2023 en el Ayuntamiento ilustró la ruptura y el cambio de rumbo de la formación.

El entonces presidente del PP en Santa Lucía de Tirajana Sergio Vega decidió respaldar las cuentas en contra de las directrices del partido y mantener el acuerdo de gobierno. Vega, quien llevaba 20 años en el PP, defendió su postura porque consideraba que la decisión de la formación de retirar el apoyo al pacto obedecía a una maniobra para beneficiar a AV, algo que, además, se negoció a sus espaldas. Este hecho desencadenó la creación de una gestora y que la cúpula del PP abandonara la formación y fichara por Unidos por Gran Canaria, dejando al partido en manos de AV.

Hernández, en su nota, recuerda que la alianza con de AV con el PP se planteó “en los últimos meses”. Asegura que hubo “dudas sobre la conveniencia de este pacto”, pero AV decidió ratificarlo en una firma en febrero junto a Michel Jorge Blanco, secretario insular del PP en Santa Lucía de Tirajana, “por el convencimiento de compañeros y compañeras que nos animaban a tomar partido de esta iniciativa”.

Aunque señala que la decisión provocó “divisiones internas”, Hernández dice que “entre todos los miembros de la formación conseguimos salvar estos escollos y llegar a las fechas en las que nos encontramos”. Pero la gota que ha colmado el vaso ha sido la confección de la lista electoral, pues según revela, “ha traído intercambio de opiniones y decisiones que han causado tensión internamente”.

En concreto, detalla que en “las últimas horas, dentro del plazo establecido, se han realizado modificaciones sin contar con mi aprobación respecto a la lista publicada el 26 de abril y presentada públicamente”. Hernández añade que “estas últimas acciones me han hecho perder la confianza en las mismas personas que me convencieron para entrar en política, pilares fundamentales para mí, hasta ahora, para continuar con el servicio público que vengo desempeñando desde hace 4 años”. Así argumenta su decisión de no solo abandonar a la formación, sino también la política.