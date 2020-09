El delegado del Gobierno en Canarias afirma que el "efecto llamada se está produciendo por la no devolución" de migrantes

El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha señalado que el repunte de pateras que llegan a Canarias desde el continente africano se debe a la no devolución de los migrantes que alcanzan las Islas. "El efecto salida es natural, la gente quiere salir de África buscando un mundo mejor en el territorio europeo, y el efecto llamada se está produciendo ya por la no devolución". La pandemia provocada por la COVID-19 ha obligado a cerrar las fronteras con países como Mauritania y Marruecos, bloqueando los acuerdos de repatriación. "Sería muy importante que en próximas fechas podamos devolverlos incluso con PCR negativo para que tengan la seguridad de que no van con la enfermedad", ha señalado en una entrevista concedida a la COPE. De este modo, según Pestana, se combinarían las expulsiones con la acogida de las personas más vulnerables.

Asimismo, ha suscrito palabras del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, asegurando que las derivaciones a la Península también podrían provocar un aumento de las llegadas. "Se ha derivado a gente vulnerable. Mujeres con niños o gente que ha pedido asilo. Se hace una evaluación para colocarlos en otros recursos que tienen Cruz Roja y otras entidades que colaboran con el Ministerio de Migraciones en la Península", explicó. Por el contrario, distintos partidos políticos del Archipiélago y las ONG han defendido los traslados al territorio peninsular como una solución para aliviar el sistema de acogida en Canarias y también para no bloquear el proyecto migratorio de quienes ven al Archipiélago como un punto de paso hacia Europa.

Preguntado por la fecha en la que se desmontaría el campamento de Arguineguín, Pestana ha matizado que este muelle es la base de la Salvamar y es determinante para las primeras 72 horas en las que hay que identificar a las personas, tomarles las huellas y hacerles la PCR para saber en qué condiciones sanitarias llegan a las Islas y poder así aplicar los protocolos correspondientes. "Seguirán atendiéndose ahí a los migrantes, pero esperemos que no con la magnitud que estamos viendo ahora".

El delegado también ha insistido en que "no se ha sentido abandonado por Madrid". "Hay cosas que hemos echado en falta, como esa red de centros que hemos ido trabajando y para la que necesitábamos una colaboración", subrayó, añadiendo que este "no es un problema solo del Estado", sino también de las administraciones locales. Según Pestana, cuando hay un desbordamiento de la capacidad ordinaria de una administración se debe colaborar, "como hace el Estado en situaciones de emergencia poniendo en manos de la administración competente medios aéreos, terrestres o de personal".

Sobre la visita del ministro José Luis Escrivá, que estaba prevista para esta semana y finalmente fue aplazada, el delegado sostiene que se ha comprometido a venir este mes. "No es tanto que venga o no a Canarias, sino de que vayamos entre todos encontrando soluciones".