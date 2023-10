Dimite la presidenta del PP de Telde por discrepancias con su partido

La hasta ahora presidenta del PP de Telde, Sonia Cáceres, ha dimitido de su cargo este lunes aludiendo a discrepancias con su partido. “Mi idea de ver y sentir la política municipal no coincide con la actual del Partido Popular”, ha resumido en una carta que ya ha entregado a los dirigentes del partido.

Sonia Cáceres ha confirmado a este periódico la dimisión, aunque ha añadido que no hará declaraciones al respecto. Se remite a la misiva que ha entregado en su partido.

La noticia fue adelantada por Telde Actualidad, que recoge que Cáceres incluye en su carta que prefiere “dimitir, antes de perjudicar a mi partido y a sus simpatizantes y afiliados, puesto que siempre he querido un Partido Popular fuerte y unido” y en la que asegura que asumió “la enorme responsabilidad” de presidir el PP durante la IX Asamblea Local que tuvo lugar en octubre de 2021, con la idea de trabajar por y para el municipio.

“Esta decisión ha sido tomada desde la calma y la reflexión, pero no por ello ha sido menos dolorosa, ya que he tenido muy presente todo el apoyo y cariño de los simpatizantes y militantes del Partido Popular de Telde, apoyo y cariño que me han transmitido durante toda mi presidencia”, añade en dicha carta recogida por este medio.

La pasada semana, el senador del Partido Popular por Gran Canaria, Sergio Ramos y vicealcalde de Telde disparó sin querer contra el Gobierno de Canarias, del que su partido forma parte, al acusar de “oscurantista, mentiroso, inmovilista e imprevisor” al Gobierno de España por la utilización temporal de una nave industrial para alojar provisionalmente a personas migrantes llegadas a las Islas en las últimas semanas.

Ramos registró un duro escrito en el Senado acusando al Gobierno que no era, porque las viejas instalaciones de Vanyera, en la zona industrial de Salinetas, en Telde, han sido alquiladas y habilitadas para el alojamiento de menores inmigrantes por el Gobierno de Canarias.

La enésima crisis en el pacto de Telde

El PP forma parte del pacto de Telde que arrebató la alcaldía a Nueva Canarias en las pasadas elecciones. Conforma gobierno con Ciuca, el partido que ostenta la alcaldía, Más por Telde y un concejal que se presentó por Coalición Canaria pero que se ha mantenido en el Gobierno tras la expulsión del que era líder de este partido en el municipio, Héctor Suárez.

La pasada semana además el alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, decretaba el cese de la concejala Pilar Mesa (Coalición Canaria), hasta ahora responsable de las áreas de Alumbrado, Sanidad y Consumo. Peña defiende su decisión en un comunicado y los justifica por la “inactividad” en la gestión de la edil al frente de las concejalías que ostentaba, que considera “servicios esenciales” para la ciudad.

Pilar Mesa, por su parte, ha acusado al alcalde, Juan Antonio Peña (Ciuca), de “faltar a la verdad”. En un comunicado, afirmó que el alcalde le retiró todo el personal que tenía a su cargo de las competencias de sus concejalías, como hizo con su compañero de CC, Héctor Suárez, al que destituyó también el pasado mes de septiembre.