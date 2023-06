El escrutinio y la impugnación de mesas dejan en duda varios diputados y concejales en Canarias hasta este viernes

Hasta que este viernes no se dé por finalizado el escrutinio de votos tras las elecciones del pasado domingo y se resuelvan diferentes impugnaciones de mesas electorales, varias formaciones se encuentran en vilo para poder negociar la conformación de Gobiernos según el recuento final. El caso más destacado es el del PP, que actualmente cuenta con 15 diputados en el Parlamento de Canarias, pero solo 54 votos lo separan de Nueva Canarias en la lista insular por Lanzarote.

Con el 95,75% de los votos escrutados, el recuento se encuentra muy reñido. Si finalmente los populares logran rascar ese escaño se colocaría a solo tres de diferencia del número de diputados del partido de Fernando Clavijo y, por tanto, la suma le valdría para no tener que contar con la Agrupación Socialista Gomera.

Los 19 escaños de CC, los posibles 16 del PP más el de la Agrupación Herreña Independiente (AHI) suman un total de les permitiría alcanzar la mayoría de 36 diputados y gobernar el Archipiélago. Sin embargo, den o no los números, Coalición Canaria no descartaba este miércoles agregar a la ecuación a Casimiro Curbelo (ASG). “Sumar matemáticamente no quiere decir que otras personas no se puedan incorporar. Eso no está decidido”, dijo este miércoles el portavoz del partido, José Miguel Barragán.

Este jueves, tras la primera reunión oficial entre ambas fuerzas para tratar de sellar ese pacto de gobierno, Barragán volvió a insistir en que si se diera el supuesto de que el PP rascara ese escaño por Lanzarote, no saben si recurrirán a ASG.

En la reunión de este jueves, PP y CC sí han concretado un programa con nueve ejes estratégicos. También reconocieron su voluntad de extender el pacto a otros instituciones de las islas aunque aún mantienen contactos abiertos con el PSOE, ganador de las elecciones autonómicas del pasado 28M tanto en votos como en escaños.

A la espera de mesas impugnadas

Hay otros escenarios pendientes de ese recuento final y de las decisiones que tome la Junta Electoral como es el caso de Drago Verdes Canarias. La coalición de izquierdas liderada por Alberto Rodríguez consiguió dos concejales que serían claves para poder conformar un pacto progresista en el Ayuntamiento de La Laguna. Sin embargo, sigue a la espera de tener asegurados esos dos ediles tras la impugnación del PP.

Solo 85 votos separan a esta coalición de los populares con el 100% escrutado, por lo que habrá que esperar a la decisión de la Junta Electoral tras el movimiento de la formación conservadora. De momento, este jueves Rodríguez aseguraba en una rueda de prensa que estaba abierto a dialogar para conseguir cerrar un pacto progresista con el PSOE, ganador de las elecciones, y Unidas Sí Podemos, aunque siempre que se respeten una serie de condiciones. Entre las propuestas, apuntó declarar a La Laguna como ciudad tensionada, una “moratoria inmediata” al alquiler vacacional o más plazas de educación de cero a tres años.

En Gran Canaria, San Bartolomé de Tirajana se encuentra también pendiente de un recurso presentado por la coalición PP-AV ante la Junta Electoral por un presunto error en el recuento de votos en el colegio electoral de Risco Blanco. Esta formación, liderada por Marco Aurelio Pérez, denunció que las papeletas que obtuvo en una mesa se habían contabilizado por un fallo humano para el PSOE.

PP-AV espera así conseguir el octavo concejal y tener una posición prevalente en la negociación con Coalición Canaria (CC), que también tiene siete. Se lo quitaría al PSOE, que en la actualidad tiene seis. A la candidatura de Pérez le separan tan solo 31 votos para conseguir esa acta.

Por otra parte, Coalición Canaria (CC) está pendiente del recuento de votos porque confía en arañar un diputado más por Gran Canaria. Con el 97,81% escrutado, son 1.519 los votos que separan a CC de arrebatarle el tercer diputado a Nueva Canarias (NC) en esta circunscripción. Onalia Bueno, alcaldesa de Mogán y número tres de la lista de CC al Parlamento por la isla, ha asegurado este jueves en una radio local que en su municipio hay “cuatro o cinco meses” que tienen que volver a computarse, cada una con “400 o 500 votos”. La regidora sureña afirmó que, además, hay otras mesas por revisar en San Bartolomé de Tirajana y en San Mateo.