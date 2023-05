El PP confía en rescatar otro escaño por Lanzarote, pero CC no descarta a Casimiro Curbelo en un pacto de Gobierno

Un diputado al Parlamento de Canarias sigue bailando entre Nueva Canarias y el PP por la circunscripción insular de Lanzarote. Con el 95,7% escrutado, apenas 54 votos les separan. Si finalmente los cosecha el PP, sumaría 16 diputados, que junto a los 19 de Coalición Canaria y el de la Agrupación Herreña Independiente (AHI) les permitiría alcanzar la mayoría de 36 diputados y gobernar el Archipiélago. Sin embargo, den o no los números, Coalición Canaria no descarta sumar a la ecuación a Casimiro Curbelo (ASG). “Sumar matemáticamente no quiere decir que otras personas no se puedan incorporar. Eso no está decidido”, dijo este miércoles el portavoz del partido, José Miguel Barragán.

CC pasa del PSOE y busca a partir de este jueves cerrar “la primera posibilidad real” de pactar con el PP

De hecho, ya se han dado conversaciones informales entre Casimiro Curbelo y Fernando Clavijo. Este mismo miércoles, el líder de ASG se encontraba en un vehículo del Cabildo de La Gomera aparcado delante de la casa del candidato de Coalición Canaria a la Presidencia, en La Laguna.

Los diputados de la Agrupación Socialista Gomera conforman un total de tres y en el pacto de las flores que hizo presidente a Ángel Víctor Torres fueron decisivos. En esta ocasión, depende del escrutinio final de la isla de Lanzarote.

Los resultados de este 28M dibujaron un mapa político que dificulta las opciones de que Ángel Víctor Torres, la fuerza más votada con 23 escaños pueda formar Gobierno. Nueva Canarias ha obtenido unos resultados similares a los de hace cuatro años, pero la desaparición de Podemos de la Cámara Regional complican un pacto de progreso.

Los partidos designan sus comisiones negociadoras

No obstante, este miércoles, el PSOE anunció que ya ha mantenido una primera ronda de contactos con otros partidos en busca de acuerdos de gobernabilidad. Esta comisión, propuesta por el secretario general Ángel Victor Torres, está formada por la secretaria de Organización regional, Nira Fierro; el responsable de estrategia del comité de campaña socialista, Sebastián Franquis, y Dolores Corujo, quienes se están encargando de hablar con las distintas formaciones políticas que también han obtenido representación electoral, a excepción de Vox, a fin de avanzar en estas negociaciones.

Este mismo miércoles hubo una toma de contacto con el PP y una vez se cierren las conversaciones será cuando el PSOE comunique el resultado de las mismas, según explica en un comunicado.

El PP, por su parte ha conformado que iniciará a partir de este jueves los primeros encuentros oficiales con las distintas fuerzas políticas de cara a la configuración del futuro Gobierno de la Comunidad Autónoma. La agenda de la comisión del PP de Canarias contempla un primer encuentro con sus homólogos de Coalición Canaria (CC) en Santa Cruz de Tenerife, en la sede del grupo parlamentario.

Los representantes de la comisión popular indican que se trata de un primer encuentro para “compartir propuestas y poner sobre la mesa distintas posibilidades para definir el futuro del Archipiélago que responda a la voluntad de la mayoría de los canarios”. El Partido Popular sostiene que entre sus prioridades está la voluntad de construir “en positivo Canarias” con pasos importantes para la sanidad, los derechos sociales, la economía, el empleo y los servicios públicos, “esperando que en breve”, y ante la premura de la convocatoria de las próximas elecciones generales del 23 de julio, “exista buena sintonía en las negociaciones y se produzcan avances significativos”.

La comisión negociadora del PP de Canarias está integrada por el secretario general de la formación en el Archipiélago, Poli Suárez; la diputada y expresidenta del PP regional, Australia Navarro; y Eduardo Hernández, jefe de gabinete del presidente del PP canario, Manuel Domínguez.

CC tiene prisa en conformar Gobierno

Este miércoles, Coalición Canaria convocaba una rueda de prensa para anunciar su intención precisamente de llegar a un acuerdo con el PP para cerrar “la primera posibilidad real” de alcanzar un pacto de gobierno. Sobre el hecho de no alcanzar un acuerdo con el PSOE, Barragán dijo este miercoles “al no sumar el pacto de las flores”, todos los partidos pueden negociar acuerdos. “Nosotros estamos en disposición de formar una mayoría y lo vamos a intentar”. Sin embargo, ha matizado que por “ cortesía” intentará hablar con todos, excepto con Vox. “El PSOE se han puesto en contacto con nosotros, estamos buscando el momento de hacerlo. Ya veremos como los quieren hacer, si oficioso o oficial”, apuntó.

Barragán insistió en que es necesario alcanzar un pacto de gobierno en Canarias “lo antes posible” ante la convocatoria de las elecciones generales en julio, y dijo que su intención es que este acuerdo se produzca “antes del 17 de junio”.

La comisión negociadora de CC está formada además de por su portavoz, David Toledo, secretario de Organización y Nieves Lady Barreto.